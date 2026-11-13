Lucca Comics & Games 2026: eredità da record?

Sessant’anni sono tanti anche per un festival. Lo sono soprattutto quando il festival, nel frattempo, è diventato un affare molto più grande della mostra mercato del fumetto nata a Bordighera e approdata poi, sei decadi fa, in una “piccola” struttura in piazza Napoleone, quella Lucca ben raccontata da 60 volte Lucca: l’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, il documentario scritto e diretto da Enrico Platania e disponibile su RaiPlay.

L’edizione del sessantesimo anniversario, quella del diamante, ha scelto di chiamarsi Legacy: un termine che porta con sé memoria ma anche passaggio di testimone, conservazione ma soprattutto trasformazione. È forse questa la chiave con cui leggere i cinque giorni appena conclusi: Lucca stessa si interroga su cosa sia diventata e, soprattutto, su cosa voglia diventare.

I numeri, come sempre, raccontano solo una parte della storia: 345.000 partecipanti fra biglietti, pass e accrediti, circa 800.000 presenze stimate in città nell’arco dei cinque giorni, oltre 900 ospiti, 800 espositori, più di 1.500 appuntamenti e una cornucopia di mostre. Numeri da record che confermano la dimensione ormai globale della manifestazione, ma che rischiano di essere fuorvianti se usati come unica misura del festival. Lucca continua infatti a essere soprattutto una gigantesca sovrapposizione di comunità e linguaggi: editori, autori, lettori, giocatori e collezionisti, cosplayer e curiosi che per cinque giorni occupano una città intera. Qualcuno definisce questa colossale combo una figata unica, qualcun altro una mostruosità. Inutile soffermarsi sulle argomentazioni a favore dell’una o dell’altra visione, anche perché a volte le grandi figate nascondono dei bug e le mostruosità sono meno mostruose di quanto sembri a prima vista.

Piuttosto, l’esperienza raccolta sul campo da Lo Spazio Bianco, presente con numerosi collaboratori durante tutti i giorni della manifestazione, restituisce un quadro in parte diverso, se non alternativo, rispetto a quello suggerito dai numeri: quello di un festival vissuto nelle strade, nei padiglioni e tra le persone, addette e addetti ai lavori o meno. Vale poi la premessa che facciamo ogni anno: Lucca è prima di tutto l’occasione per rincontrare colleghi, amici e conoscenti che non si vedono da tempo e per creare nuovi legami. Più ancora degli autori e delle autrici conosciuti o degli incontri esclusivi, è questa dimensione umana la vera eredità che ogni anno ci portiamo dentro.

Ma siamo pur sempre un magazine specializzato in fumetti, e analizzare è la cosa che sappiamo fare meglio. Messa da parte quella sana, maledetta nostalgia post Lucca, anche noi ci chiediamo: com’è stata questa edizione 2026? E cosa vuole diventare Lucca Comics & Games?

LUCCA PIÙ VIVIBILE, SENZA POLEMICHE: SI PUÒ FARE?

Una delle costanti degli ultimi anni sono state sicuramente le polemiche pre-fiera, giuste o pretestuose che fossero, ma sempre molto accalorate: dal sistema di prenotazione di eventi e firmacopie ai prezzi delle stampe di Tetsuo Hara, fino a questioni ben più serie come la gestione dell’Area Self nel 2021, i contratti dei lavoratori coinvolti a vario titolo nel sistema fiera e, soprattutto, il patrocinio dell’Ambasciata d’Israele all’edizione del 2023, con il successivo boicottaggio di molti autori e autrici e la rinuncia dei fratelli Hanuka, autori del manifesto. Quest’anno, a parte le ricorrenti e giuste discussioni sui prezzi in ascesa di trasporti, alloggi e parcheggi (un problema ormai noto e discusso dall’organizzazione stessa, che rientra in un dibattito ben più ampio su overtourism e grandi eventi), la vigilia del festival è stata più placida del consueto: in un periodo di polarizzazione sempre più estrema, arrivare a Lucca in questo clima è sicuramente un toccasana, anche per i più cinici osservatori.

(C) Liza Abakumova @svoya liza

Un’altra impressione, certo non calcolata da agenzie specializzate o algoritmi, è stata quella di una migliore distribuzione del pubblico, con presenze superiori al previsto il mercoledì e il giovedì, mentre il sabato è apparso meno congestionato del solito e la domenica decisamente più scarica. Un dato che potrebbe essere legato sia al calendario sia a fattori più contingenti: quest’anno il 1° novembre cadeva di domenica, senza quindi il ponte che ci sarà invece nel 2027, quando la festa di Ognissanti cadrà di lunedì; il venerdì, apparso il giorno meno affollato di tutti, è stato probabilmente influenzato anche dallo sciopero nazionale, che ha spinto alcuni a rivedere i propri programmi.

In generale, almeno nelle aree dedicate al fumetto, si è notata, in orari topici e nei punti clou, una riduzione delle code interminabili e della ressa che spesso trasformano il padiglione Napoleone e gli altri spazi in un survival game, con il risultato di rendere tutto più godibile. A questo hanno sicuramente concorso gli ingressi contingentati ma scorrevoli voluti dall’organizzazione e una gestione più razionale di alcuni firmacopie ed eventi, con la precisa volontà di tutte le parti coinvolte, compresi editori ed espositori, di evitare file notturne e altre forme esasperate di partecipazione: pur muovendosi in ordine sparso e con margini di miglioramento, quest’anno si sono viste molte meno polemiche in questo senso e meno momenti di isteria collettiva. In questo clima meno accalcato, alcuni editori hanno anche riferito vendite superiori alla media. È un campione troppo limitato per fare statistica, ovviamente, e non include l’area games né i padiglioni monografici, come quello di HBO dedicato a Harry Potter e quelli di Funko, Pokémon e altri, che per limiti di tempo non siamo riusciti a visitare e che sono da sempre i più presi d’assalto dai collezionisti e da chi cerca una foto da portare a casa (fenomeni in costante crescita, che avevamo già affrontato lo scorso anno). Comunque la si veda, questa maggiore vivibilità suggerisce una domanda: e se meno congestione non significasse soltanto meno biglietti venduti?

Le file del sabato, giorno più congestionato

Forse la Legacy di Lucca non dovrebbe consistere soltanto nel tentativo di avere ogni anno più persone, più spettacolo, più pop, più ingressi e più metri quadrati occupati. Potrebbe anche essere il contrario, o almeno un ibrido: trovare il modo di rendere la manifestazione più fluida, attirando un pubblico più interessato a ciò che offre e permettendo a chi arriva di viverla bene. Meno ressa significa poter raggiungere uno stand, fermarsi davanti a un fumetto o a un gioco di ruolo, sfogliarlo o provarlo, parlarne con un editore, un autore o un’autrice.

SEMPRE PIÙ AL CENTRO DEL POP

Forse senza il clamore dello scorso anno, che aveva visto protagonisti il cast e i registi di Stranger Things e Hideo Kojima in un’edizione ricchissima, anche quest’anno Lucca riafferma la propria centralità nella cultura pop mondiale, riuscendo a unire mondi e culture diverse. Cinema e serie TV occupano uno spazio sempre più importante nella vita del festival e catalizzano il pubblico in maniera trasversale. Oltre alle anteprime nazionali (come quelle di Godzilla Minus Zero e Blue Lock) e ai progetti italiani (Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, tratto dall’omonimo fumetto di Ratigher), fra gli eventi di punta vanno registrati da un lato la presentazione della nuova stagione di Percy Jackson alla presenza del cast (Walker Scobell (Percy), Leah Sava Jeffries (Annabeth) e Aryan Simhadri (Grover)), che ha mandato in visibilio centinaia di ragazzi e appassionati, dall’altro la presenza di Hirokazu Koreeda, regista Palma d’Oro e candidato all’Oscar, che ha portato a Lucca Look Back, adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto già in concorso alla Mostra di Venezia di quest’anno: un ospite di rilievo assoluto e di grande disponibilità, protagonista anche di un peculiare e interessante incontro con il regista Gabriele Mainetti, moderato da Eva Carducci.

(C) Liza Abakumova @svoya liza

Sul fronte videogame si possono citare altrettanti grandi nomi del settore: da Yoshinori Kitase, figura chiave nello sviluppo di numerosi capitoli della saga di Final Fantasy, a Hideki Kamiya, director di Resident Evil 2, Devil May Cry e Bayonetta, fino a Stephen Bliss, per 15 anni senior artist di Rockstar Games e artefice dello stile iconico di Grand Theft Auto, e Daniel Dociu, art director e concept artist noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie Guild Wars, a cui è stata dedicata un’affascinante mostra personale a Palazzo Guinigi.

Sul fronte animazione, la festa per i 50 anni di Aardman Animations (purtroppo orfana del cofondatore Peter Lord, che all’ultimo ha dovuto annullare la sua presenza) con l’anteprima nazionale di Shaun the Sheep, e la presenza di Victor Courtright, regista e supervisore di Adventure Time: Missioni Leggendarie, hanno reso l’evento imperdibile per gli appassionati di animazione. Infine, oltre alla consueta invasione di illustratori e autori di giochi da tavolo, di carte e di ruolo, con ospiti come Joe Manganiello e Tracy e Laura Hickman, merita una menzione lo spazio musica, con l’unica data italiana (passata quasi in sordina in un programma così denso) della leggendaria compositrice Yōko Kanno, autrice della colonna sonora di Cowboy Bebop, ma anche di Macross Plus e di Escaflowne.

(C) Luca Giorgi @lucagiorgi.arw

Una lista di nomi che non è una sequela fine a sé stessa, ma che rappresenta la capacità di Lucca di creare spazi per grandi eventi in grado di concentrare su di sé l’attenzione di tantissimi settori: un’evoluzione che forse non farà contenti tutti e che solleva qualche domanda sull’eccessiva dispersione delle forze (creative, produttive e organizzative) della manifestazione e sull’effettiva fruibilità di un programma enorme, ma che dimostra senza dubbio il consolidamento del festival in una dimensione nuova, definitivamente internazionale.

IL FUMETTO, PERÒ, RESTA AL CENTRO

Se le altre aree crescono e si rafforzano, il cuore del festival resta comunque il fumetto. L’edizione del sessantennale ha portato a Lucca oltre 80 editori e più di 500 autori e autrici, con una presenza internazionale particolarmente ampia. Go Nagai è stato sicuramente l’ospite più iconico: anche se purtroppo non sono state previste sessioni di firmacopie e incontri ravvicinati con i fan, il maestro ha avuto una mostra dedicata ed è stato inserito nella Hall of Fame della manifestazione dopo un incontro molto bello in cui Vince Tempera ha suonato dal vivo le musiche composte per i cartoni animati tratti dalle sue opere. La lista dei nomi sarebbe lunghissima: da Frank Miller (accolto dal pubblico lucchese con un calore mai visto prima, quasi in una sorta di pacificazione con il passato) a Jonathan Hickman, Peach Momoko, Paru Itagaki, Yuu Watase, Saka Mikami, JH, Tillie Walden, Paco Roca, Jesse Lonergan, GURIHIRU, Seth, Shintaro Kago, Usamaru Furuya, Brian Michael Bendis, David Mack ed Eduardo Risso, fino ai tanti autori e autrici arrivati da Giappone, Stati Uniti, Corea, Taiwan, Cina, Europa e altri paesi. Come ogni anno, più degli elenchi colpisce la quantità di fumetti che Lucca riesce a mettere in circolo contemporaneamente: croce e delizia di un settore che tra novembre e dicembre si ritrova travolto da una marea di titoli.

Fra le novità e i progetti che hanno avuto maggiore visibilità ci sono il nuovo Marvel Midnight presentato da Panini con Jonathan Hickman e Phillip Kennedy Johnson, Garribaldi. The British Tour di Alessandro Barbero, Davide Savelli e Iris Biasio, il nuovo Corto Maltese di Igort e Marco Steiner, L’anomalia di Manuele Fior, fino a progetti molto più eccentrici per formato e concezione come Popeye in a Tin Theatre, a cui accenniamo più avanti. Una certa crescita dell’area fumetto si riscontra anche nell’organizzazione degli spazi: per la prima volta sono arrivati a dieci i padiglioni monografici dedicati ai singoli editori (J-POP Manga/Edizioni BD, Star Comics, Panini Comics, Tunué, Sergio Bonelli Editore, Mondadori, Scott’s Collectables, Tomodachi Press, Mirage Comics e Dynit). Con il padiglione multimarca San Martino e la presenza di editori come Fanucci nel padiglione Carducci, Lucca dimostra anche di aver ormai assorbito la narrativa e l’editoria generalista nel proprio sistema, con Alberto Angela (fra l’altro protagonista in incognito di una parata Star Wars) come volto simbolo di questa positiva contaminazione.

Una delle novità più rilevanti di quest’anno è stata la definitiva consacrazione delle artist alley. In controtendenza rispetto a quanto sembra accadere negli Stati Uniti, come riportato da alcune testate di settore come The Beat, mentre si contraggono gli spazi più classici dedicati alle tavole originali e al fumetto usato, sono aumentati quelli in cui incontrare autori e autrici, ritirare le proprie commission o chiedere sketch a pagamento. Le lunghe (ma scorrevoli) code agli stand di Mirage, Scott’s Collectables, CART Gallery e Tomodachi, oltre che a quelli dei singoli artisti, confermano la voglia degli appassionati di avvicinarsi ai propri artisti e alle proprie artiste preferite, mentre la presenza in fiera di ospiti internazionali di grande livello (Brian Michael Bendis, Chris Condon, Phillip Kennedy Johnson ed Eduardo Risso, solo per citarne alcuni) accresce ulteriormente il prestigio dell’evento.

(C) Gabriele Saracco @gabriele.saracco

Sempre sul fronte Comics, la Self Area continua a rappresentare un contrappunto indispensabile alla dimensione industriale della manifestazione. Trentatré tra collettivi e artisti singoli hanno occupato ancora una volta il chiostro della Biblioteca Civica Agorà, con quattro nuovi ingressi (Barzak, Collettivo Viscosa, Inkcap + Eleonora Marra e Wabbit Hunting Season), mentre il premio Self Area è andato a Dust Marrow di Pastaacolazione. Quest’anno è stato inoltre difficile non imbattersi in una gigantesca lattina di spinaci da due chili: Popeye in a Tin Theatre, progetto indipendente di Ragdoll Fumetti Scomposti realizzato su licenza King Features Syndicate, ha trasformato Braccio di Ferro in un oggetto editoriale gradevolmente anomalo, che contiene tredici formati diversi e quasi mille pagine fra fumetti e illustrazioni di oltre cento autori internazionali. Ormai, per qualità, consapevolezza, interpretazione del medium e anche aspetti commerciali, il confine fra autoproduzione ed editoria tradizionale è sempre più sfumato.

In questo contesto si inseriscono anche alcune realtà che si muovono al di fuori del festival, ma sono legate a doppio filo al fumetto. Oltre alla consueta presenza di Comics&Science, ormai da tre anni in via della Zecca 41 e non più parte del programma ufficiale, quest’anno si sono aggiunti lo spazio OFF, con autoproduzioni (Nubes), piccoli editori (Rider Comics) e realtà consolidate (La Revue Dessinée, presente anche con la mostra Neurodivergenze), e il MeFU (associazione Mestieri del Fumetto), che ha offerto consulenze e letture di portfolio gratuite a giovani artisti e artiste. Ha inoltre debuttato Magma, una fucina creativa che si propone idealmente come erede del festival underground Bordafest. Se è giusto e logico che quest’ultima iniziativa, per ora in nuce e con molto lavoro da fare per richiamare pubblico, resti fuori dalla fiera principale, per le altre sarebbe auspicabile, se non una partnership diretta con Lucca, almeno una qualche forma di segnalazione nel cartellone della manifestazione, nell’ottica di aumentare la pluralità di voci e sostenere iniziative meritorie.

BONELLI E LE OCCASIONI PERSE

Un po’ sottotono, almeno rispetto alle aspettative che il calendario poteva generare, è sembrata invece la presenza di Sergio Bonelli Editore. Il quarantennale di Dylan Dog avrebbe potuto essere uno dei grandi assi portanti dell’edizione, ma al di là delle canoniche sessioni con gli autori e di una parata in costume, è sembrata mancare un po’ di quella forza dirompente propria del personaggio creato da Tiziano Sclavi. C’è stato, è vero, il debutto di Dylan Dog Horror Show, primo spettacolo teatrale ufficiale dedicato all’Indagatore dell’Incubo, scritto proprio da Sclavi e Nicola Russo per la regia di Valter Malosti, ma la prima si è tenuta il 28 ottobre a Roma, non fra le mura della città toscana. A questo si aggiunge la presentazione del podcast Incubi, realizzato in collaborazione con Il Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi, che con il suo Indagini è sicuramente tra i giornalisti di cronaca nera e i podcaster true crime più conosciuti in Italia. Nonostante l’idea interessante e stuzzicante, l’incontro si è concentrato molto più sul lavoro attuale di Nazzi che sul progetto in sé, senza riuscire a spiegare bene che forma avrà e presentandone solo vagamente il contenuto: un’indagine su Jack lo Squartatore, prototipo del serial killer e protagonista della seconda storia dell’Indagatore dell’Incubo, scritta da Sclavi e disegnata da Gustavo Trigo, pubblicata nel novembre 1986.

Lucca doveva essere anche la vetrina del primo grande evento del Bonelli Universe dopo i vari team-up: Odissea nel tempo, che nei prossimi mesi attraverserà gli albi di Tex, Nathan Never e Zagor, è arrivato invece in fiera con edizioni variant meno incisive rispetto al passato. Alle copertine firmate da grandi nomi, che agli esordi delle edizioni fieristiche SBE arricchivano gli albi da edicola, si è preferito puntare su soluzioni grafiche curiose (velluto, effetto nero, spessore in plastica), che forse rendono il prodotto meno accattivante, a fronte di un prezzo quasi raddoppiato rispetto alle origini.

Fra le poche luci bonelliane c’è l’uscita di Montagna, primo libro di Luca Peverelli e Chiara Milano, vincitore della categoria fumetto del Lucca Project Contest 2025. Anche la grande partecipazione di un pubblico giovane e giovanissimo all’incontro con Kid Yugi, trapper autore insieme a Mauro Uzzeo del fumetto Logos, disegnato da Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, conferma che operazioni di questo tipo, come quella fatta con Caparezza, possono richiamare molti lettori non abituali di Bonelli, complice in questo caso anche un prezzo contenuto (10 euro). Al tempo stesso, resta l’impressione di iniziative troppo episodiche e di breve respiro, che difficilmente riescono a fidelizzare un pubblico che, al di là del singolo fumetto, non trova nella casa editrice motivi per restare.

LUCCA JUNIOR: TRA RIDIMENSIONAMENTO ED ENTUSIASMO

Ricollegandoci al tema dei giovani lettori e lettrici, una postilla doverosa riguarda lo spazio Lucca Junior, che nel corso degli anni è sempre stato uno degli appuntamenti più apprezzati dalle famiglie, anche grazie all’ingresso gratuito. Pur non essendo il cuore della manifestazione, il Lucca Junior richiama ogni anno centinaia di bambini e ragazzi, incluse le scolaresche che partecipano ai molteplici laboratori e workshop a tema fumetto, storie e gioco, ma anche volontariato e solidarietà, con la presenza di moltissime realtà del terzo settore. Sia questi incontri sia la consueta mostra, di grandissima qualità, dedicata al Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi, che come ogni anno espone i disegni e le illustrazioni nati attorno a un testo inedito per l’editoria dell’infanzia (per questa edizione “I me dentro di me” scritto da Daniele Movarelli e vinto quest’anno da Cecilia Fasoli), dimostrano l’impegno dell’organizzazione nel sostenere questa parte del festival. Purtroppo, al di là di queste iniziative e della sempre affascinante mostra Lego, il numero di editori ed espositori quest’anno si è ulteriormente ridotto, dando una sensazione di generale disinteresse soprattutto da parte dei privati, più concentrati su altri settori, nonostante i pochi editori presenti abbiano registrato grande affluenza e ottime vendite. Un esempio paradossale: uno stand Winx in piazza San Martino, a fronte di una sola altalena a tema al Junior.

Uno spazio così partecipato, soprattutto dai più piccoli, andrebbe forse coltivato con più forza e convinzione, cercando di far convivere aspetti economici, sicuramente importanti, con una cura maggiore per un pubblico entusiasta e molto coinvolto.

MOSTRE E INCONTRI: QUANTITÀ UGUALE QUALITÀ?

Sul fronte di mostre e incontri, i numeri continuano a essere notevoli: oltre 1.500 appuntamenti e 14 esposizioni distribuite in diversi spazi, da Palazzo Guinigi alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dal padiglione Carducci alla Japan Town.

Gli incontri mostrano come sempre grandi potenzialità, grazie alla presenza di ospiti internazionali e nazionali che danno vita ad abbinamenti inaspettati: pochi festival possono vantarsi di ospitare (restando solo sul fumetto) un incontro sulla geopolitica con Deniz Camp, Majid Bita ed Elena Mistrello, moderato da Marco Rizzo, un dialogo tra Go Nagai e Claudio Castellini, un panel con Peter Milligan, Eduardo Risso, Deniz Camp e Stipan Morian su Vertigo tra passato e futuro, o un confronto tra Paru Itagaki e Silvia Ziche. Al di là della creatività di queste proposte e di un’encomiabile ricerca di diversità e rappresentazione, resta però la sensazione che manchi un filo conduttore, insieme a un senso di sovrapposizione e concentrazione, quest’anno mitigato dalla scelta di ridurre la densità degli eventi rispetto allo scorso anno.

Da anni, inoltre, in molti (soprattutto fra chi non partecipa al festival, va detto) lamentano la mancanza di spazio per annunci importanti da parte delle case editrici. La lamentela non rispecchia esattamente la realtà, visti gli annunci fatti da Panini, Bao Publishing, Star Comics e Dynit, per citarne alcuni. È vero però che negli anni molti festival, non solo Lucca, hanno dato poco risalto a questo tipo di panel, con molti edtori che hanno optato per fare annunci distribuiti nel corso dell’anno sui social; al tempo stesso, le ultime edizioni del San Diego Comic-Con e del New York Comic Con hanno visto un aumento dell’attenzione nei confronti di questi eventi, con ottimo successo di pubblico, ed è una tendenza che potrebbe spingere gli editori a puntare di più su questi annunci in futuro, soprattutto durante Lucca Comics.

Le mostre di quest’anno, pur confermando il consueto impegno del festival e dei curatori nel mettere l’accento sulla parte culturale del pop, con percorsi dedicati alla storia di Lucca Comics (a cura di Lucca Crea e POLI.design), a Lucky Luke (a cura di Mauro Bruni e della famiglia Morris), alla Valentina di Crepax (a cura di Giorgio Bacci), a Go Nagai, a Tillie Walden e a Claudio Castellini, hanno lasciato la sensazione di un’edizione in tono minore rispetto a quella del 2025, che aveva avuto aspetti molto spettacolari. Lo scorso anno la Chiesa dei Servi era stata letteralmente colonizzata da Ken il Guerriero e dalle tavole di Tetsuo Hara, mentre l’operazione Rébecca Dautremer aveva trasformato la Limonaia di Palazzo Guinigi nel suo vero atelier, con mobili, strumenti e materiali trasferiti dalla Francia e l’autrice al lavoro davanti al pubblico: una possibilità di vedere da vicino come lavora, dietro le quinte, un’artista, che speravamo non restasse un caso isolato.

La personale dedicata a Go Nagai, ad esempio, nonostante il peso dell’autore, ha lasciato meno di quanto ci si potesse aspettare: al di là dei diorami di grandi dimensioni delle creazioni del Sensei e di un percorso interessante curato da Alessandro “Doc Manhattan” Apreda, che racconta sia la carriera del maestro sia il rapporto del pubblico italiano con le sue opere, la presenza di poche tavole originali e di molti memorabilia ha lasciato la sensazione che si potesse fare qualcosa in più. Più convincente quella dedicata a Castellini, arricchita da tantissime tavole originali capaci di rendere omaggio al percorso dell’artista, dalla Bonelli a oggi.

Le mostre di Palazzo Guinigi, pur potendo contare su spazi più limitati, sono forse le più riuscite, grazie a un percorso espositivo coerente e convincente. Su tutte quella dedicata a Tillie Walden, capace di restituire in maniera sintetica ma attenta la dimensione intima e autobiografica del lavoro dell’autrice americana attraverso gli originali e l’allestimento curato da Mara Famularo e Michele Foschini. Affascinante anche quella su Valentina e molto curata quella sul Lucky Luke di Morris, forse la più preziosa dal punto di vista tecnico e storico, ricchissima di originali. Proprio queste ultime, però, lasciano la sensazione di uno scarso coordinamento tra le mostre e il resto del festival: gli ottant’anni di Lucky Luke, ad esempio, non hanno trovato spazio in nessun’altra parte della manifestazione, senza ospiti di rilievo e con pochissimi fumetti reperibili allo stand di Cosmo.

In questo senso, l’unica davvero completamente centrata è stata la mostra Lucca Legacy, che ha saputo ripercorrere i sessant’anni del festival in modo efficace e interattivo, partecipativo prima ancora che celebrativo.

FALASTEEN, IL FUMETTO OLTRE IL FESTIVAL (E OLTRE LA STAMPA MAINSTREAM)

Fra i momenti più significativi di questa Lucca c’è stato il lancio di Falasteen – Sumud: storia di un popolo, progetto di Round Robin nato da un’idea di Francesca Albanese, con un gruppo internazionale di autori e autrici e una breve storia di Joe Sacco. Un segnale importante, che perlomeno dimostra una maggiore sensibilità rispetto a tre anni fa, quando il dibattito successivo al 7 ottobre e alla guerra che ne è seguita, pur sollecitato da alcuni autori, fu colpevolmente messo da parte, quasi a fare di Lucca Comics & Games una specie di zona franca, impermeabile a certi temi, come se il pubblico andasse protetto e tenuto in quarantena rispetto al mondo fuori dalle mura.

La presentazione di venerdì 30 ottobre, all’Auditorium San Francesco, ha assunto un significato ancora più forte perché si è svolta nella giornata dello sciopero generale. Molti editori presenti a Lucca hanno aderito alle iniziative di protesta chiudendo gli stand un’ora prima dell’orario ufficiale, ed è stato organizzato un corteo che ha attraversato le strade della città. Ne è nato un momento, completamente ignorato dalla stampa mainstream presente, in cui la parola “community”, tanto usata per descrivere Lucca Comics, ha smesso per qualche ora i panni di claim organizzativo inflazionato ed è diventata una presa di posizione concreta, nata dal basso.

OLTRE LE MURA: IL PAESE REALE ENTRA A LUCCA

La scelta di editori e autori di scendere in piazza con i lettori e gli appassionati che poco prima affollavano i padiglioni, in ideale continuità con le piazze del resto del paese, è stata un fatto inedito, che conferma come l’impermeabilità di cui si diceva si sia incrinata, mentre è cresciuta la sensibilità verso una richiesta di attenzione che arriva da più settori.

In piazza c’erano addetti ai lavori anche in rappresentanza di tutti coloro che, per mille ragioni, in piazza non potevano esserci: dalle persone impiegate in fiera alle biglietterie e ai varchi, fino a chi lavora nel terzo settore e a chi, banalmente, doveva prendere un treno per tornare a casa.

Il paese reale è così entrato direttamente nella manifestazione, scalfendo quel clima da bolla separata dal mondo che a volte si respira a Lucca. E non solo attraverso i contenuti dei libri, ma anche attraverso una discussione sui costi, che rendono un evento pop di tale portata sempre meno popolare.

È un problema vasto, che va ben oltre una fiera come Lucca (basti pensare alle città universitarie del nostro paese) e che meriterebbe un serio approfondimento nelle sedi preposte, istituzionali e non, ma i cui effetti sono evidenti anche qui. Come ogni anno, a stand chiusi si parlerà dei costi che lievitano per espositori e visitatori: dai viaggi agli alberghi e B&B, fino al modo in cui tutto questo si riflette sul prezzo dei prodotti per cui decine di migliaia di appassionati convergono sulla città toscana.

QUALE LEGACY PER LUCCA COMICS & GAMES?

Sessant’anni dopo quella piccola struttura in piazza Napoleone, Lucca Comics & Games non ha più bisogno di dimostrare di essere grande: i numeri lo dicono da soli. La domanda che questa edizione lascia aperta è un’altra, ed è quella da cui siamo partiti: cosa vuole diventare?

Le risposte, a guardare bene, erano già in fiera: nei padiglioni più vivibili, dove si poteva sfogliare un fumetto e parlarne con chi l’aveva fatto; nel corteo del 30 ottobre, quando la parola community ha smesso di essere uno slogan; negli spazi pieni di bambini del Lucca Junior, il vero passaggio di testimone che il nome Legacy promette. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: costi che crescono e rischiano di tradire uno degli aspetti fondamentali di Lucca, l’occasione per uscire dalla propria comfort zone, spingersi verso proposte inattese e ampliare la conoscenza di un medium come il fumetto, che ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il proprio pubblico e che ha nella sperimentazione l’ambrosia con cui crescere le future generazioni di autori e di lettori.

Conservare e trasformare, diceva il nome di questa edizione. Che Lucca Comics & Games non sia più la fiera di 20 anni fa, quando entrò in pianta stabile dentro la città, è ormai un fatto assodato e non dovrebbe più essere una sorpresa. La sfida dei prossimi sessant’anni sarà trasformarsi senza perdere per strada le persone: perché un’eredità ha senso solo se c’è qualcuno a raccoglierla.