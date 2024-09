Eris Edizioni pubblica “Foureyes Four stories”, il nuovo fumetto di Stefano Zattera

Fumettista, illustratore, pittore dagli inizi degli anni ’90, Stefano Zattera con il suo immaginario inconfondibile ha segnato il cuore pulsante dell’underground

italiano. Oltre ai fumetti ha pubblicato i suoi racconti e un libro per bambini, ha esposto nei principali festival di fumetto e in diversi centri culturali, musei e

gallerie d’arte in Europa, USA e Corea.

Eris Edizioni di annuncia l’uscita del suo nuovo libro: Foureyes Four stories, che riunisce tutte le manifestazioni artistiche della creatività dell’autore. Il volume si compone di un fumetto, un fotoromanzo, un racconto scritto e una storia illustrata, quattro nuove avventure mozzafiato di Earl Foureyes Mutant Detective, il personaggio più celebre e amato di Zattera. Il detective mutante è una vera e propria icona, un cult assoluto, a cui verrà dedicata una mostra al prestigioso Treviso Comic Book Festival, in concomitanza con l’uscita del libro.

112 pagine – 17×24 cm

colori – brossurato

isbn 9791280495655

prezzo 15 €

Uscita ottobre 2024 – in anteprima al Treviso Comic Book Festival 2024

Nel mondo in bianco e nero, in cui un misterioso buco nero ha divorato tutti i colori della galassia, Mr. Earl Foureyes indaga e risolve casi con la complicità della sua compagna e dei suoi amici fidati. Le sue avventure hanno come scenario la Nazione Lattea, una galassia quasi interamente colonizzata e sotto il regime consumista/superburocratico del leader Mr. Pipa. Il suo braccio esecutivo è il Superburocrate, primo ministro, capo dell’SSS, i Servizi Segreti Superburocratici e capo dei Supereroi di regime, una squadra di cloni del Super burocrate stesso. L’ordine è garantito dai celerini alati. Solo i pianeti Sibarian

e Woodstock XXIV sono fuori dal controllo della superburocrazia e ospitano i dissidenti del regime per cui il nostro eroe ovviamente simpatizza. Nel mondo di Earl sono tutti mutanti: mille anni di guerre atomiche, inquinamento, ingegneria genetica, chirurgia plastica estrema, accoppiamenti con specie aliene,

hanno fatto sì che non esista più nessuno uguale a un altro.

Per creare le sue possibili galassie, Zattera mescola in maniera personale e densa il noir con la fantascienza, le atmosfere anni ’40 dell’era atomica con

l’horwelliana minaccia di una società ipercontrollata, non dimenticando mail’humor. Lo stile di disegno ricorda quello di Eisner e dei supereroi stravolto in

una parodia irresistibile. Una rilettura del fumetto e del cinema di serie B, immersa in un universo governato da un regime totalitario. Un mondo dal sapore

underground dove mutanti, cospirazioni e guerre transgalattiche sono il brodo di coltura di personaggi dal destino quotidianamente in bilico fra il legale e l’il

legale, ma sempre nel giusto.

Stefano Zattera

Stefano Zattera è fumettista, illustratore, pittore e scrittore. Il suo immaginario è ispirato da illustrazioni e fumetti degli albori dell’era atomica. Inizia il suo percorso

con l’autoproduzione e collabora con varie realtà del fumetto indipendente come Interzona, Puck, Lamette, Respiro, Antifanzine. Parallelamente collabora con periodici e altre realtà editoriali come Black di Coconino, XL di Repubblica, Il Male di Vauro e Vincino, Barricate, Linus, La Lettura de Il Corriere della sera,

Frigidaire, Alias Comics de Il Manifesto, ZaZà Mag. Le sue ultime pubblicazioni sono Earl Foureyes Mutant Detective (2024, Barta edizioni) e Baby Burger in B-Movieland (2024, In Your Face Comix). Con Eris edizioni ha pubblicato Il Buco Noir (2020) e Psychorama (2023) con Dast, David Bacter e Dario Arcidiacono.