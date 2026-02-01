Anteprima fumetto: “Clipping” di Mariagiulia Pedrotti (Eris Edizioni)

Mariagiulia Pedrotti: Clipping. Il rito di passaggio universale, il corpo cambia senza parole. Un fumetto silent, delicato e simbolico, che racconta un rito di passaggio universale: la scoperta di un corpo che cambia alle soglie dell’adolescenza.

Clipping nasce da una scena quotidiana. Una sera come tante, la protagonista è in salotto con la sua famiglia. Poi si alza, va in bagno e chiude la porta. In questo spazio protetto e privato si trova improvvisamente a confrontarsi con il proprio corpo e i suoi mutamenti: i peli che compaiono sulle parti intime e l’iniziale rifiuto. Nel tentativo rabbioso di strapparli via, appare una chiocciola.

Da questo incontro inaspettato prende forma un dialogo muto fatto di sguardi, gesti e giochi. Lentamente si innesca una complicità silenziosa, le due imparano ad accettarsi, ad avere cura l’una dell’altra, ad amarsi.

Senza bisogno di parole, Clipping esplora la scoperta del corpo nella preadolescenza. È una morbida raffigurazione di un rito di passaggio, in cui si scoprono sensazioni ed emozioni mai provate prima. Un racconto visivo di crescita, intimo e segreto, l’esordio di una fumettista con uno stile già inconfondibile.

Clipping esce nella collana Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua, dedicata al fumetto breve e indipendente: una collana dal prezzo accessibile, pensata per permettere a tutte le tasche di esplorare stili, immaginari e sperimentazioni del fumetto contemporaneo.

Mariagiulia Pedrotti

Clipping

64 pagine – 10,5×15,00 cm

Bianco e nero – brossurato

ISBN 9791282344050 – Uscita 23 marzo 2026 7,00 €

L’autrice

Mariagiulia Pedrotti è nata nel 2001 e da quel momento si fa chiamare anche Gitti. Nel 2024 si è laureata in Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna e sta concludendo la laurea biennale di Linguaggi del fumetto. Dal 2022 fino al 2025 ha fatto parte della redazione di Profondissima Press, gestendo la newsletter e contenuti social. Dal 2024 fonda con amic3 e colleg3 il collettivo Maionese Giochi Misti. Mariagiulia ama i pomodori secchi e il suo gerbillo di nome Gianni Celati.

Clipping è il suo esordio nel mondo del fumetto.