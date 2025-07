Devilman – La saga demoniaca, un saggio dedicato alla creazione di Go Nagai

Comunicato stampa

Nippon Shock Edizioni annuncia l’uscita di DEVILMAN – LA SAGA DEMONIACA, un’opera saggistica firmata da Jacopo Mistè, che celebra e analizza in profondità l’universo di Devilman, una delle creazioni più famose di Go Nagai che ha lasciato il segno nel mondo del manga e dell’anime, diventando un emblema internazionale della cultura pop giapponese.

Disponibile da luglio 2025 in fumetteria, il saggio rappresenta un viaggio nel cuore oscuro della “Saga Demoniaca”, esplorando non solo il manga originale, ma anche le sue molteplici incarnazioni in anime, film, spin-off e adattamenti.

Mistè, esperto e appassionato conoscitore dell’opera, guida i lettori attraverso i temi profondi e complessi di Devilman e del suo intero universo narrativo.

Con un linguaggio accessibile ma rigoroso, il volume offre un’analisi dettagliata delle influenze culturali, storiche e artistiche che hanno plasmato l’opera di Go Nagai, arricchita da aneddoti, curiosità e un approfondimento sul contesto della sua creazione.

Devilman – La saga demoniaca

Jacopo Mistè

Nippon Shock Edizioni, 2025

218 pagine, brossurato – 21,90 €

ISBN: 9791298527775

L’Autore

JACOPO MISTÈ, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Padova, è anche musicista e scrittore. Nel 2018 esce con Odoya il suo primo libro, Guida ai super e real robot – L’animazione robotica giapponese dal 1980 al 1999. Nel 2023 esce il suo secondo saggio Yoshiyuki Tomino & Gundam (primo di tre volumi) per la Nippon Shock Ed.