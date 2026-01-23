Nippon Shock presenta ​Ichiro Soga e il mistero sotterraneo dell’era Taisho

Comunicato stampa

Nippon Shock Edizioni pubblica per il mercato italiano in anteprima mondiale l’ultima opera del sensei 𝐈𝐩𝐩𝐞𝐢 𝐊𝐮𝐫𝐢, fondatore, con i fratelli Yoshida, di 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨𝐤𝐨 𝐏𝐫𝐨 e caposaldo dell’animazione giapponese, scomparso nel luglio 2023.

𝙄𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙎𝙤𝙜𝙖 𝙚 𝙞𝙡 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙚𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙧𝙖 𝙏𝙖𝙞𝙨𝙝𝙤̄ non è stato ancora pubblicato neanche in Giappone: è il testamento creativo dell’autore, un’opera avventurosa, densa di mistero, ambientata nelle profondità nascoste del Giappone degli anni ’20, nella quale storia, leggenda e tecnologia si intrecciano.

Dopo il successo dell’edizione italiana di 𝐾𝑒𝑛𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜 𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖, 𝐈𝐩𝐩𝐞𝐢 𝐊𝐮𝐫𝐢 disse all’editore che gli avrebbe fatto piacere che l’opera che stava completando, ancora inedita, avesse l’Italia come madrina e luogo di pubblicazione in anteprima: «Che questa storia viaggi dove io non posso più».

Le opere targate Tatsunoko di Ippei Kurisono un cult per ogni appassionato, fin dagli anni ‘60, da 𝐽𝑢𝑑𝑜 𝐵𝑜𝑦 a 𝐺𝑜𝐺𝑜𝐺𝑜 𝑀𝑎𝑐ℎ 5, passando per 𝐺𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛, 𝐾𝑦𝑎𝑠ℎ𝑎𝑛 e moltissimi altri.

𝙄𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙎𝙤𝙜𝙖 𝙚 𝙞𝙡 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙚𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙧𝙖 𝙏𝙖𝙞𝙨𝙝𝙤̄ rivela il Kuri artista, libero dai vincoli dell’animazione e dal ruolo di produttore-regista, e la cui mano, anche da ultraottantenne, mostra padronanza delle tecniche del fumetto d’autore e degli stilemi cui ci aveva abituato lo stile Tatsunoko dei grandi anni classici.

All’interno del volume sono riprodotti anche alcuni settei preparatori che impreziosiscono ulteriormente la pubblicazione.

𝑰𝒄𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑺𝒐𝒈𝒂 𝒆 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏𝒆𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒆𝒓𝒂 𝑻𝒂𝒊𝒔𝒉𝒐̄ viene pubblicato da Nippon Shock Edizioni in versione Regular (9,90 €) e in 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐍𝐓 𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞, 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧a 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐎𝐑𝐎 (25,00 €).