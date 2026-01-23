Nippon Shock presenta ​Ichiro Soga e il mistero sotterraneo dell’era Taisho

23 Gennaio 2026
di
Nippon Shock Edizioni pubblica per il mercato italiano in anteprima mondiale l’ultima opera del sensei Ippei Kuri.
Ichiro Soga

Comunicato stampa

Nippon Shock Edizioni pubblica per il mercato italiano in anteprima mondiale l’ultima opera del sensei 𝐈𝐩𝐩𝐞𝐢 𝐊𝐮𝐫𝐢, fondatore, con i fratelli Yoshida, di 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨𝐤𝐨 𝐏𝐫𝐨 e caposaldo dell’animazione giapponese, scomparso nel luglio 2023.

𝙄𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙎𝙤𝙜𝙖 𝙚 𝙞𝙡 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙚𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙧𝙖 𝙏𝙖𝙞𝙨𝙝𝙤̄ non è stato ancora pubblicato neanche in Giappone: è il testamento creativo dell’autore, un’opera avventurosa, densa di mistero, ambientata nelle profondità nascoste del Giappone degli anni ’20, nella quale storia, leggenda e tecnologia si intrecciano.

Dopo il successo dell’edizione italiana di 𝐾𝑒𝑛𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜 𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖, 𝐈𝐩𝐩𝐞𝐢 𝐊𝐮𝐫𝐢 disse all’editore che gli avrebbe fatto piacere che l’opera che stava completando, ancora inedita, avesse l’Italia come madrina e luogo di pubblicazione in anteprima: «Che questa storia viaggi dove io non posso più».

Le opere targate Tatsunoko di Ippei Kurisono un cult per ogni appassionato, fin dagli anni ‘60, da 𝐽𝑢𝑑𝑜 𝐵𝑜𝑦 a 𝐺𝑜𝐺𝑜𝐺𝑜 𝑀𝑎𝑐ℎ 5, passando per 𝐺𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑛, 𝐾𝑦𝑎𝑠ℎ𝑎𝑛 e moltissimi altri.

𝙄𝙘𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙎𝙤𝙜𝙖 𝙚 𝙞𝙡 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙚𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙧𝙖 𝙏𝙖𝙞𝙨𝙝𝙤̄ rivela il Kuri artista, libero dai vincoli dell’animazione e dal ruolo di produttore-regista, e la cui mano, anche da ultraottantenne, mostra padronanza delle tecniche del fumetto d’autore e degli stilemi cui ci aveva abituato lo stile Tatsunoko dei grandi anni classici.

All’interno del volume sono riprodotti anche alcuni settei preparatori che impreziosiscono ulteriormente la pubblicazione.

𝑰𝒄𝒉𝒊𝒓𝒐 𝑺𝒐𝒈𝒂 𝒆 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏𝒆𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒆𝒓𝒂 𝑻𝒂𝒊𝒔𝒉𝒐̄ viene pubblicato da Nippon Shock Edizioni in versione Regular (9,90 €) e in 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐍𝐓 𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞, 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧a 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐎𝐑𝐎 (25,00 €). 

