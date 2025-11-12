DC Crime: nuovi dettagli sulla produzione della serie su Jimmy Olsen

Nexus Point News riferisce, citando alcune fonti, che i DC Studios stanno pianificando di iniziare le riprese di DC Crime, la serie HBO Max incentrata su Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), la prossima primavera ad Atlanta. Secondo il sito, questo calendario coinciderebbe con il programma di produzione del prossimo film di James Gunn, Man of Tomorrow, ricalcando il medesimo schema delle riprese parallele della seconda stagione di Peacemaker e quelle del film Superman.
Nello spin-off dovrebbero tornare anche i personaggi di Perry White (Wendell Pierce), Steve Lombard (Beck Bennett), Cat Grant (Mikaela Hoover), e Ron Troupe (Christopher McDonald), mentre Clark Kent (David Corenswet) e Lois Lane (Rachel Brosnahan) non compariranno.