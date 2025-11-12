DC Crime: nuovi dettagli sulla produzione della serie su Jimmy Olsen

12 Novembre 2025
di
Nuovi dettagli sulla serie spin-off incentrata sul personaggio interpretato da Skyler Gisondo
Dcstudioslogo1

Nexus Point News riferisce, citando alcune fonti, che i DC Studios stanno pianificando di iniziare le riprese di DC Crime, la serie HBO Max incentrata su Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), la prossima primavera ad Atlanta. Secondo il sito, questo calendario coinciderebbe con il programma di produzione del prossimo film di James Gunn, Man of Tomorrow, ricalcando il medesimo schema delle riprese parallele della seconda stagione di Peacemaker e quelle del film Superman.

Nello spin-off dovrebbero tornare anche i personaggi di Perry White (Wendell Pierce), Steve Lombard (Beck Bennett), Cat Grant (Mikaela Hoover), e Ron Troupe (Christopher McDonald), mentre Clark Kent (David Corenswet) e Lois Lane (Rachel Brosnahan) non compariranno.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

