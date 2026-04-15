Clayface: al CinemaCon mostrato il primo trailer del film DC Studios

Al CinemaCon, evento annuale degli esercenti dei cinema in corso a Las Vegas, i DC Studios hanno mostrato il primo trailer di Clayface, adattamento cinematografico basato sul villain di Batman che vede protagonista Tom Rhys Harries.
Il trailer, che punta considerevolmente sull’horror, mostra il personaggio di Matt Hagen seduto in un letto d’ospedale con il volto fasciato e insanguinato. Viene aggredito da un assalitore armato di coltello e gli vengono iniettate delle misteriose sostanze chimiche che gli conferiscono i suoi poteri. Il volto dell’uomo cambia ripetutamente, mostrandolo a tratti senza occhi né bocca, e negli ultimi istanti lo si vedeo seduto in una vasca da bagno mentre si pulisce completamente il viso. C’è anche un’inquadratura sfocata di lui con un enorme pugno a forma di mazza, proprio come quello che usa per colpire Batman nelle storie a fumetti.
La pellicola, diretta da James Watkins, vede nel cast anche Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan e David Dencik.