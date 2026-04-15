Clayface: al CinemaCon mostrato il primo trailer del film DC Studios

15 Aprile 2026
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All'evento in corso a Las Vegas svelato un primo trailer della pellicola sul villain DC Comics.
Clayface

Al CinemaCon, evento annuale degli esercenti dei cinema in corso a Las Vegas, i DC Studios hanno mostrato il primo trailer di Clayface, adattamento cinematografico basato sul villain di Batman che vede protagonista Tom Rhys Harries.

Il trailer, che punta considerevolmente sull’horror, mostra il personaggio di Matt Hagen seduto in un letto d’ospedale con il volto fasciato e insanguinato. Viene aggredito da un assalitore armato di coltello e gli vengono iniettate delle misteriose sostanze chimiche che gli conferiscono i suoi poteri. Il volto dell’uomo cambia ripetutamente, mostrandolo a tratti senza occhi né bocca, e negli ultimi istanti lo si vedeo seduto in una vasca da bagno mentre si pulisce completamente il viso. C’è anche un’inquadratura sfocata di lui con un enorme pugno a forma di mazza, proprio come quello che usa per colpire Batman nelle storie a fumetti.

La pellicola, diretta da James Watkins, vede nel cast anche Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan e David Dencik.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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