Sydney Chandler nella seconda stagione di Creature Commandos

15 Aprile 2026
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L'attrice di Alien: Earth entra nel DC Universe di James Gunn.
Sydneychandler

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nella sua consueta newsletter, l’attrice Sydney Chandler (Alien: Earth), fino a pochi giorni fa in lizza per un ruolo nel Man of Tomorrow di James Gunn, è comunque entrata a fare parte del nuovo DC Universe.

L’attrice, infatti, presterà la propria voce al personaggio di Nosferata nella seconda stagione della serie animata Creature Commandos. Il personaggio, nei fumetti DC Comics, è una vampira geneticamente modificata da alcuni esperimenti del progetto Moreau durante gli anni ’40. Apparsa per la prima volta nel 1998 su Superboy 50 è stata creata da Karl Kesel e Tom Grummett.

Sydney è la figlia di Kyle Chandler, che vedremo presto nel ruolo di Hal Jordan in Lanterns.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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