Sydney Chandler nella seconda stagione di Creature Commandos

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nella sua consueta newsletter, l’attrice Sydney Chandler (Alien: Earth), fino a pochi giorni fa in lizza per un ruolo nel Man of Tomorrow di James Gunn, è comunque entrata a fare parte del nuovo DC Universe.
L’attrice, infatti, presterà la propria voce al personaggio di Nosferata nella seconda stagione della serie animata Creature Commandos. Il personaggio, nei fumetti DC Comics, è una vampira geneticamente modificata da alcuni esperimenti del progetto Moreau durante gli anni ’40. Apparsa per la prima volta nel 1998 su Superboy 50 è stata creata da Karl Kesel e Tom Grummett.
Sydney è la figlia di Kyle Chandler, che vedremo presto nel ruolo di Hal Jordan in Lanterns.