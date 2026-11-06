Saldapress ha annunciato a Lucca Comics le prime uscite 2027

Comunicato stampa

In occasione di Lucca Comics & Games, saldaPress ha annunciato i propri piani editoriali per l’inizio del 2027.

A gennaio l’Energon Universe riparte da Energon Universe Special & Rom Special.

La nuova fase di questo universo narrativo condiviso si apre con due albi disponibili in esclusiva sullo shop online di saldapress.com. Il primo è l’Energon Universe Special, il tradizionale appuntamento annuale che fa il punto sul futuro dell’universo e prepara il terreno al debutto della serie M.A.S.K. (in arrivo a maggio).

Il secondo segna l’ingresso ufficiale nel cast di Void Rivals di un’icona del fumetti statunitense: ROM, protagonista di un’avventura speciale firmata da Robert Kirkman e Lorenzo De Felici.

Al via con cadenza quadrimestrale anche la collana definitiva dedicata al Re dei Mostri con Godzilla Library Collection (Vol. 1), pensata per raccogliere in edizione cronologica e di pregio le saghe a fumetti più celebri prodotte negli anni da IDW Publishing.

Eesce a febbraio Godzilla vs. America: il Re dei Mostri si scatena sul continente americano in una miniserie carica di azione.

Arriva in volume unico la graphic novel firmato da Tate Brombal e Jacob Philips per Image Comics: Everything Dead & Dying. Una storia che, sulla linea inaugurata da The Walking Dead unisce l’apocalisse all’introspezione dei personaggi e che affronta la fine del mondo da una prospettiva tanto tragica quanto profondamente umana.

A marzo, con Capes (Omnibus, Vol. 1), il team di supereroi appartentente all’Invincible Universe debutta nel formato omnibus (lo stesso di Invincible e Battle Beast). Il primo volume raccoglie la versione rimasterizzata della miniserie d’esordio scritta da Robert Kirkman e illustrata da Mark Englert, insieme al primo arco narrativo delle nuove storie inedite dedicate alla squadra.

Torna ad aprile la collana dedicata ai mostri classici del cinema Universal con Universal Monsters: L’Uomo Lupo; il nuovo episodio è scritto da Joshua Williamson e illustrato dall’italiano Leomacs.

Due nuove partenze nel mese di maggio: con Escape (Vol. 1 di 2), al via l’opera sci-fi in due volumi creata da Rick Remender e Daniel Acuña. Un’opera che, attraverso animali antropomorfi, racconta l’orrore dell’occupazione, il coraggio della Resistenza e la disperata lotta di chi rischia tutto pur di trovare una via di fuga attraverso la guerra.

Con M.A.S.K. (Vol. 1) debutta ufficialmente nell’Energon Universe la nuova serie regolare dedicata al Mobile Armored Strike Kommand guidato da Matt Tracker, ovvero M.A.S.K. Veicoli trasformabili, missioni ad alto rischio e fantapolitica si fondono nel rilancio contemporaneo scritto da Dan Watters e disegnato da Pye Parr di questi classici personaggi creati da Hasbro.

Accanto ai debutti e ai volumi autoconclusivi, i primi mesi del 2027 vedranno anche proseguire le collane di punta del catalogo saldaPress, dall’Energon Universe (a marzo Void Rivals Vol. 6, ad aprile Transformers Vol. 6, a maggio G.I.Joe Vol. 4) e Creepshow Vol. 3, passando per la conclusione della serie I Seasons Vol. 2 (marzo, fine della serie).