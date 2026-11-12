Letture in breve #67

Ogni collaboratrice e collaboratore del sito legge molto di più di quanto riesce a scrivere o di quanto gli piacerebbe scrivere. Tante di queste letture sono spesso accompagnate da note e appunti, utili come schemi o embrioni di future analisi e recensioni.
Per non perdere queste analisi preliminari che tanti di noi fanno, ma soprattutto per dare spazio e visibilità a tutte quelle decine di fumetti che ogni mese escono oggi in libreria, fumetteria ed edicola ma a cui – giocoforza – non riusciamo a dedicare articoli completi, è arrivata la rubrica Letture in breve.
In ogni puntata ci troverete piccoli spot, teaser, microanalisi delle letture, recenti o meno, di spaziobianchiste e spaziobianchisti.
Debby Tung, Passione libri
The Last Driver #1 di Sean Murphy (Image comics, settembre 2026)
Nell’America di un futuro prossimo, la diffusa dipendenza dai sistemi automatizzati ha cambiato la vita quotidiana con l’implementazione del GRID, una rete di trasporto robotizzata nelle città. In una società quasi interamente guidata dall’automazione e dal controllo algoritmico, Clutch è un uomo in grado di guidare vecchi bolidi, distinguendosi da una cultura in cui la guida è essenzialmente obsoleta e rappresentando la ribellione a una tecnologia che limita autonomia e ruolo umano. Sean Murphy (Batman: White Knight, Tokyo Ghost) scrive e disegna un racconto tecno-distopico ad alta velocità perfettamente allineato al suo stile dinamico e cinematografico. La storia è sviluppata con tavole orizzontali e un intenso uso di neri e tratteggi graffiati, uniti a cura e precisione prospettica nella rappresentazione di veicoli, macchinari e sfondi urbani spettacolari. La storia pone riflessioni sugli aspetti informatizzati della società, dietro i quali oligarchi e fondi di investimento hanno convertito la libertà individuale in pura servitù digitale.
Paolo Pugliese
Pokémon: La Grande Avventura voll. 24-26 di Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto (J-Pop, 2025)
Arrivato all’arco narrativo di X e Y, il manga di Pokémon inizia purtroppo a mostrare segni di stanchezza. In realtà si nota che Hidenoki Kusaka ce l’ha messa tutta per offrire qualcosa di innovativo, evitando di riproporre la classica sfida alle palestre o altri espedienti narrativi già visti nel corso dei volumi, ma la sensazione è che l’autore sia ormai a corto di idee per poterlo fare. L’intreccio risulta fin troppo lineare, finanche ripetitivo, riducendosi a una sequela di lotte, power-up e personaggi secondari scarsamente approfonditi, e si conclude con un finale a dir poco anticlimatico. Apprezzabile il tentativo di sviluppare qualche sottotesto più maturo, come il tema dell’isolamento sociale attraverso la figura del protagonista, anche se tali momenti si perdono un po’ nella caoticità della storia. A non aver perso smalto sono i disegni di Satoshi Yamamoto, il cui stile essenziale ed espressivo riesce come sempre a esaltare gli iconici design dei mostriciattoli tascabili.
Marco Marotta
Sexaroid di Leiji Matsumoto (Associazione Culturale Leiji Matsumoto, 2021)
Due giovani e bellissime spie, Shima e Yuki, sono le protagoniste di grotteschi casi da risolvere in un modo fantascientifico. Le due, tra inseguimenti, sparatorie e missioni top secret, sono in competizione tra loro: entrambe sfruttano il loro fascino per sedurre e raggiungere i propri scopi, ma Yuki è un sexaroid, un androide costruito per soddisfare qualsiasi piacere sessuale, generando invidia nell’umana Shima. Ambientato nel 2222, Sexaroid è un manga importante nella carriera del sensei Matsumoto. Opere cult come Capitan Harlock e Galaxy Express 999 devono il loro stile unico e inconfondibile (estetica futuristica, figure femminili longilinee con capelli lunghissimi) proprio a questo manga, pubblicato nel 1968. Le storie nei tre volumi, editi in Italia dall’Ass. Cult. Matsumoto, hanno tutte lo stesso pattern: un caso da risolvere, azione rocambolesca con un pizzico di erotismo, risoluzione del caso e, per qualche assurdo motivo, ci si accoppia tutti insieme allegramente. È un manga ripetitivo, ma è proprio qui che prende il via il tratto e la filosofia che tutti conosciamo del sensei.
Domenico Rotella
Doom Patrol #1-2 di Darcy Van Poelgeest e Niko Henrichon (DC comics, settembre/ottobre 2026)
Essendo in bancarotta, la Doom Patrol è costretta a lavorare come “eroi a pagamento”, accettando un caso apparentemente semplice, un gatto scomparso, ritrovandosi però alle prese con extraterrestri, vecchie signore e astronavi organiche mentre si profila un ombra dal passato del dottor Niles Caulder, fondatore del gruppo. La nuova serie della Pattuglia del Destino recupera il nucleo originale dei protagonisti – il trio Robotman, Elasti-Girl e Negative Man – raccontati da Van Poelgeest in maniera umana e introspettiva. Lo sceneggiatore dimostra di conoscere approfonditamente il passato del team con una narrazione dalle atmosfere malinconiche, intime e grottesche, mescolando dramma psicologico con elementi metafisici e fantascientifici, senza lasciarsi influenzare dalla serie seminale degli anni ’90 di Grant Morrison. Lo stile sporco ed espressivo di Henrichon (I Leoni di Baghdad) cattura perfettamente il disagio esistenziale dei personaggi, riuscendo anche a dare spettacolarità visiva nelle improvvise derive sci-fi e supereroistiche della storia.
Paolo Pugliese
Babs di Garth Ennis, Jacen Burrows, Andy Troy (saldaPress, 2026)
Le ultime opere di Garth Ennis mostrano una preferenza per miniserie, rispetto a lunghe epopee come Preacher. Lo conferma questa graphic novel, dedicata a un’esplicita parodia del genere Sword and Sorcery, con particolare riferimento a Red Sonja. Molto gustoso il beffardo sarcasmo sul famoso “bikini armor”, che in poche feroci battute chiarisce cosa ne pensi Ennis. Adeguatissimi i disegni di Jacen Burrows, completati dai bei colori di Andy Troy, che mantengono un perfetto equilibrio tra verosimiglianza e grottesco. Pur essendo il connubio Ennis/Dillon una magia irripetibile, bisogna dire che Burrows, insieme con Goran Sudžuka, è uno di quegli artisti con uno stile che meglio si concilia con le sceneggiature dello scrittore irlandese. E difatti non è la prima prova insieme della coppia di autori, probabilmente la più riuscita sinora. Una lettura consigliatissima.
Paolo Garrone
La fine del mondo #10 di AA.VV. (Il Manifesto, ottobre 2026)
La fine del mondo, autoproclamatasi “l’ultima rivista di fumetti”, sta dimostrando che questo format editoriale non è ancora morto e sepolto, come tutti pensavano. Anzi, la testata diretta da Maicol & Mirco ha fatto aumentare le vendite de Il Manifesto, il quotidiano a cui è allegata. Il pezzo forte del decimo numero è il primo capitolo della trasposizione a fumetti de I promessi sposi a opera di Paolo Bacilieri, un monumentale progetto di 5.000 pagine. Completano il sommario Zerocalcare, Shintaro Kago, Altan, Maicol & Mirco, Kalina Muhova, Dottor Pira, Juta, Blu, Bruno Bozzetto, Zuzu, Vitt Moretta, Eliana Albertini e Alice Socal. La rivista continua a pubblicare sia artisti affermati che giovani autori, in un riuscito amalgama di più stili narrativi, mentre la parte redazionale è tenuta al minimo, proprio per dare voce alle storie. La pubblicazione è, anche, un efficace termometro con cui misurare lo stato di salute del fumetto italiano.
Mauro Mihich
Rosa di GiaTra (autoproduzione, 2026)
Trasposizione a fumetti di una canzone di Degrettica, suo alter ego musicale, Rosa di GiaTra (all’anagrafe Giacomo Traini) è uno spillatino in formato A5 di dodici pagine con la copertina – manco a dirlo – rosa.
Contiene il racconto di un ricordo, dolce e nostalgico, e la presa di coscienza di quanto certe persone che in gioventù percepiamo lontanissime perché da loro ci separano decenni, ci restano dentro e diventano sostegni morali interiori, anche quando non ci sono più. L’autore è bravo a trasformare in brevi fumetti pensieri fugaci, riflessioni interiori, attimi; in questo caso, è probabile che la Rosa di cui racconta possa essere una sua nonna e, senza mostrarcela mai in volto, ce la racconta invece attraverso la sua crescita – da bambino ad adulto – tavola, dopo tavola, con un segno essenziale, fatto di linee spesse nei contorni di corpi e vignette, di toni di grigio a enfatizzare volumi, di sintesi grafica che lavora per sottrazione, arricchendo per contrasto il contenuto narrativo.
David Padovani
We have demons di Scott Snyder e Greg Capullo (Star Comics, 2024)
Scott Snyder è uno scrittore che rifugge le mezze misure. A volte riesce a contenersi, scrivendo storie suggestive e intimiste, altre volte la butta completamente in caciara. We have demons ricade nel secondo gruppo. L’autore dipinge un background narrativo ad ampio respiro, carico di pathos e di implicazioni escatologiche, ma questa è solo la cornice di un intreccio in verità piuttosto banale e infarcito di quell’irriverenza da blockbuster d’azione che finisce per risultare un po’ stucchevole. La lettura è però resa piacevole dai due protagonisti: lo sviluppo individuale a cui vanno incontro, che verte attorno al tema della fede, è semplice ma efficace, così come è accattivante osservare il progressivo consolidamento del loro rapporto. Come disegnatore, Greg Capullo ha sempre avuto una predilezione per figure demoniache e mostruosità assortite e qui ha modo di dare libero sfogo al suo estro. Il suo tratto dinamico e graffiante conferisce alle tavole un’atmosfera cupa e viscerale.
Marco Marotta
Per questa puntata è tutto. Letture in breve torna tra due settimane con nuove letture, brevi o lunghe che siano.