Letture in breve #67

Nell’America di un futuro prossimo, la diffusa dipendenza dai sistemi automatizzati ha cambiato la vita quotidiana con l’implementazione del GRID, una rete di trasporto robotizzata nelle città. In una società quasi interamente guidata dall’automazione e dal controllo algoritmico, Clutch è un uomo in grado di guidare vecchi bolidi, distinguendosi da una cultura in cui la guida è essenzialmente obsoleta e rappresentando la ribellione a una tecnologia che limita autonomia e ruolo umano. Sean Murphy (Batman: White Knight, Tokyo Ghost) scrive e disegna un racconto tecno-distopico ad alta velocità perfettamente allineato al suo stile dinamico e cinematografico. La storia è sviluppata con tavole orizzontali e un intenso uso di neri e tratteggi graffiati, uniti a cura e precisione prospettica nella rappresentazione di veicoli, macchinari e sfondi urbani spettacolari. La storia pone riflessioni sugli aspetti informatizzati della società, dietro i quali oligarchi e fondi di investimento hanno convertito la libertà individuale in pura servitù digitale.

Paolo Pugliese