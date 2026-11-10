La febbre dell’oro si cura col piombo caldo: il Texone di Boselli & Rubini

Con un titolo che richiama Erich von Stroheim e il suo capolavoro Greed (in italiano Rapacità), viene pubblicato il quarantatreesimo Texone – l’albo speciale estivo in grande formato nato per proporre interpretazioni inedite del personaggio da parte di grandi artisti del disegno –, il dodicesimo scritto da Mauro Boselli.

Si tratta di una classica storia western ambientata tra deserti e canyon, incentrata sulla sparizione di un carico di lingotti d’oro sulle cui tracce si muove un eterogeneo gruppo di uomini: banditi senza pietà, desperados messicani, bounty killers in cerca di vendetta, un misterioso giustiziere pellerossa, una tribù di pacifici indiani Zuni, l’anziano cercatore di piste Silent Foot che funge da voce narrante di tutta la vicenda, e ovviamente anche Tex e Carson.

Stilisticamente è un’avventura corale nel più classico stile di Mauro Boselli, con più linee narrative che si inseguono e si intersecano e decine di personaggi e cambi di scenario. I toni della storia sono più cupi e violenti della media della collana e Boselli – grande creatore di personaggi – stavolta nel finale ne lascia ben pochi vivi, in linea col tema del racconto (e del film di von Stroheim): quella dell’oro è una febbre che tutto distrugge e che non lascia superstiti.

Se la sceneggiatura è un meccanismo narrativo praticamente perfetto strutturato in brevi segmenti, che spesso si chiudono con un cliffhanger, i dialoghi talvolta risultano prolissi e artificiosi. Sebbene i finali veloci e anticlimatici siano un tratto stilistico di Boselli, si ha l’impressione che l‘autore stavolta sia arrivato “lungo” e gli siano mancate le pagine per tirare adeguatamente tutte le fila della vicenda (il misterioso Shaman, ad esempio, viene liquidato sbrigativamente in un paio di vignette). Non tutti i personaggi, poi, paiono essere stati delineati pienamente e avere ricevuto il giusto spazio nell’economia del racconto: il bozzetto migliore è sicuramente quello dei due cercatori d’oro, l’anziano old-timer e il suo giovane allievo, mentre la figura del cacciatore di taglie Duane Rogers, potenzialmente molto interessante, rimane poco approfondita e sostanzialmente inespressa.

Sbavature che, comunque, non tolgono troppo a una lettura che si mantiene piacevole e che colloca questo Texone tra migliori degli ultimi anni, un’altra buona uscita per una collana che, nella sua storia editoriale, ha mantenuto quasi sempre uno standard elevato.

Come si diceva in apertura l’albo di gigante di Tex è soprattutto l’occasione per ammirare prove di disegnatori estranei al personaggio, anche se negli anni è diventato altresì una prestigiosa vetrina volta a celebrare artisti già al lavoro sulle pagine del Ranger.

È infatti questo il caso per Michele Rubini, già disegnatore di Zagor, Dampyr, Morgan Lost e dello stesso Tex oltre che copertinista – l’illustrazione di eroi in pose plastiche ed eleganti è una delle sue migliori abilità – per svariate serie, anche d’oltreoceano.

Rubini in questo Texone sembra avere compiuto un’ulteriore evoluzione stilistica: il suo West è uno scenario essenziale e stilizzato, descritto quasi per suggestioni da un tratto nervoso e graffiato. Il disegnatore umbro cesella invece le figure umane, eccellendo in particolar modo nei tagli delle inquadrature, nel dinamismo della messa in scena e nell’espressività dei personaggi (con l’unica pecca di disegnare troppo simili il bandito Jeff Felton e il bounty killer Duane Rogers). La raffigurazione di Tex e Carson, imponente e massiccia, è particolarmente centrata e alcune figure – come il vendicatore Shaman e l’indiana Tuwa – sembrano quasi richiamare l’heroic fantasy, genere nel quale Rubini è particolarmente versato.

Abbiamo parlato di:

Speciale Tex #43 – Avidità

Mauro Boselli, Michele Rubini

Sergio Bonelli Editore, giugno 2026

240 pagine, brossurato, bianco e nero – 11,00 €

ISSN: 977112365504060043