Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa

celebra gli 80 anni di Lucky Luke con una pubblicazione speciale.

Presentata in anteprima a Lucca Comics & Games 2026 e in libreria e fumetteria dal 6 novembre 2026 LUCKY LUKE. I GARIBALDINI è un’avventura inedita che incarna lo spirito del celebre cowboy creato da Morris.

Per questo importante anniversario, è stato coinvolto il maestro Disney Giorgio Cavazzano, che, su testi di Marco Nucci e con i colori di Daria Cerchi, ha realizzato una avventura del lonesome cowboy. Nel pieno spirito del personaggio, divertente ma anche avventuroso, i due autori hanno sviluppato una vicenda dcapace di intrigare i lettori di tutte le età appassionati di Lucky Luke. Il volume è arricchito dalla postfazione di Graziano Frediani.

È inoltre disponibile l’artist edition di LUCKY LUKE. I GARIBALDINI: tutte le tavole a matita del maestro veneziano, con a fronte le tavole a china, per poi arrivare – dopo un corposo apparato redazionale – alla storia nella sua versione definitiva, con i colori e il lettering.

Lucky Luke e i garibaldini

Marco Nucci, Giorgio Cavazzano, Daria Cerchi

Sergio Bonelli Editore, 2026

56 pagine, cartonato, colori – 20,00 €

ISBN: 979125629813

Per festeggiare i 40 anni di, torna in edizione speciale l’episodio numero 1: DYLAN DOG. L’ALBA DEI MORTI VIVENTI, firmato daDisponibile dalin libreria e fumetteria, il volume,e da un articolo firmato da, è proposto in versione regular, con copertina di, e versione variant per il circuito Manicomix, con copertina di

Dylan Dog. L’alba dei morti viventi

Tiziano Sclavi, Angelo Stano

Sergio Bonelli Editore, 2026

208 pagine, cartonato, bianco e nero – 29,00 €

ISBN: 9791256292325 – 9791256293049 (variant)

Arriva in libreria dalZAGOR. VUDU, nuova edizione tutta a colori di un classico dalle ambientazioni tropicali firmato dal duoZagor, Cico e l’amico Bosambo arrivano nella misteriosa isola di Haiti, dove domina l’arcana religione del vudu, un misto di cattolicesimo e di riti africani. Su quest’isola i Loa, gli spiriti, camminano fianco a fianco con gli uomini e strane figure vengono risvegliate dalla morte e sono pronte a uccidere.Alan O’Keefe, ricco possidente terriero, assolda un esercito di mercenari per dare la caccia ai seguaci del vudu, per vendicare il rapimento del figlio. Convinto di essere nel giusto, vuole coinvolgere Zagor nella sua sanguinosa crociata. Tuttavia, nella corsa per acciuffare i colpevoli, qualcosa non torna e sarà l’enigmatico Guedé Danseur a svelare al Re di Darkwood un’amara verità.Il volume è arricchito dall’introduzione L’isola della magia diL’illustrazione di copertina è di

Zagor. Vudu

Guido Nolitta, Franco Brignotti, GFB Comics (colori)

Sergio Bonelli Editore, 2026

264 pagine, cartonato, colori – 28,00 €

ISBN: 9791256292622