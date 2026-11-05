Le novità SBE in libreria questa settimana

Comunicato stampa
Sergio Bonelli Editore celebra gli 80 anni di Lucky Luke con una pubblicazione speciale.
Presentata in anteprima a Lucca Comics & Games 2026 e in libreria e fumetteria dal 6 novembre 2026 LUCKY LUKE. I GARIBALDINI è un’avventura inedita che incarna lo spirito del celebre cowboy creato da Morris.
Per questo importante anniversario, è stato coinvolto il maestro Disney Giorgio Cavazzano, che, su testi di Marco Nucci e con i colori di Daria Cerchi, ha realizzato una avventura del lonesome cowboy. Nel pieno spirito del personaggio, divertente ma anche avventuroso, i due autori hanno sviluppato una vicenda dcapace di intrigare i lettori di tutte le età appassionati di Lucky Luke. Il volume è arricchito dalla postfazione di Graziano Frediani.
È inoltre disponibile l’artist edition di LUCKY LUKE. I GARIBALDINI: tutte le tavole a matita del maestro veneziano, con a fronte le tavole a china, per poi arrivare – dopo un corposo apparato redazionale – alla storia nella sua versione definitiva, con i colori e il lettering.
Lucky Luke e i garibaldini
Marco Nucci, Giorgio Cavazzano, Daria Cerchi
Sergio Bonelli Editore, 2026
56 pagine, cartonato, colori – 20,00 €
ISBN: 979125629813
Disponibile dal 3 novembre 2026 in libreria e fumetteria, il volume, impreziosito dalla sceneggiatura originale di Sclavi e da un articolo firmato da Franco Busatta, è proposto in versione regular, con copertina di Gigi Cavenago, e versione variant per il circuito Manicomix, con copertina di Angelo Stano.
Dylan Dog. L’alba dei morti viventi
Tiziano Sclavi, Angelo Stano
Sergio Bonelli Editore, 2026
208 pagine, cartonato, bianco e nero – 29,00 €
ISBN: 9791256292325 – 9791256293049 (variant)
Zagor, Cico e l’amico Bosambo arrivano nella misteriosa isola di Haiti, dove domina l’arcana religione del vudu, un misto di cattolicesimo e di riti africani. Su quest’isola i Loa, gli spiriti, camminano fianco a fianco con gli uomini e strane figure vengono risvegliate dalla morte e sono pronte a uccidere.
Alan O’Keefe, ricco possidente terriero, assolda un esercito di mercenari per dare la caccia ai seguaci del vudu, per vendicare il rapimento del figlio. Convinto di essere nel giusto, vuole coinvolgere Zagor nella sua sanguinosa crociata. Tuttavia, nella corsa per acciuffare i colpevoli, qualcosa non torna e sarà l’enigmatico Guedé Danseur a svelare al Re di Darkwood un’amara verità.
Il volume è arricchito dall’introduzione L’isola della magia di Moreno Burattini. L’illustrazione di copertina è di Gallieno Ferri.
Zagor. Vudu
Guido Nolitta, Franco Brignotti, GFB Comics (colori)
Sergio Bonelli Editore, 2026
264 pagine, cartonato, colori – 28,00 €
ISBN: 9791256292622