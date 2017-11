Comeback della Image sul grande schermo, prodotto da Robert Kirkman

The Hollywood Reporter informa che il regista Nacho Vigalondo, il regista del monster movie Colossal di prossima uscita, sta collaborando con Robert Kirkman per realizzare l’adattamento per il grande schermo di Comeback della Image Comics.

Il progetto sarà prodotto da Kirkman attraverso la sua etichetta, la Skybound Entertainment, assieme a Nahikari Ipina, David Alpert, Sean Furst e Bryan Furst.

Il fumetto, che è stato comparato al film Looper di Rian Johnson, è scritto da Ed Brisson e narra la storia di due uomini, Seth e Mark. che sono agenti di Reconnect, una compagnia che in cambio di un forte pagamento, salverà una persona amata prima della morte tornando indietro nel tempo. Questa attività però viene considerata illegale dall’FBI, che la sottopone a un ferreo controllo.

Quando Seth incontra una versione futura di se stesso, i due uomini si ritrovano in fuga dall’FBI e dai propri datori di lavoro, i quali vogliono proteggere i loro oscuri segreti.