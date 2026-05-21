Il programma degli eventi al Coconino Fest 2026 di Ravenna

Comunicato stampa

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 torna a Ravenna Coconino Fest, il festival del fumetto d’autore promosso dalla casa editrice Coconino Press insieme a Comune di Ravenna e MAR Museo d’Arte della Città.

Con il titolo collettivo Rebels si inaugurano sabato 30 maggio le mostre di autori internazionali come David Prudhomme, Olivier Schrauwen, la giapponese Yamamoto Miki e altri ancora.

Tra gli ospiti ci saranno anche Vinicio Capossela e Paolo Fresu: l’arte del fumetto incontra la grande musica.

Pubblichiamo di seguito il programma di talk, incontri e performance giorno per giorno.

Venerdì 29 maggio – Anteprima

Artificerie Almagià, ore 21.00

Storia del nuovo cognome. L’amica geniale a fumetti

Recital teatrale di Fanny & Alexander con Chiara Lagani, Fiorenza Menni e i disegni di Mara Cerri.

A seguire: incontro con Chiara Lagani e Mara Cerri. Conduce Claudia Durastanti.

In collaborazione con Ravenna Festival.

Sabato 30 maggio

MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna

Ore 19:00

Rebels. Inaugurazione delle mostre di David Prudhomme, Olivier Schrauwen, Luz, Miguel Vila e Yamamoto Miki.

Saluti di: Ilaria Bonaccorsi, Roberto Cantagalli e Fabio Sbaraglia.

Ore 21.00

L’arte chiede libertà.

Talk inaugurale conospite a sorpresa. Conduce: Elena Stancanelli, vicepresidente di Italian PEN Roma, osservatorio sulla libertà di espressione.

Ore 22:30

Andrea Pazienza. Non sempre si muore.

Un ricordo a 70 anni dalla nascita, con Mario Natangelo, Marina Comandini Pazienza e Luca Valtorta.

A seguire: Disco Paz DJ set con Elvis Delmar + live painting.

Domenica 31 maggio

MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna

Ore 18.00

Profondo Nordest.

Talk con Miguel Vila sul suo nuovo graphic novel Deflagrazione. Interviene: Paolo Bacilieri.

Ore 19.00

Il manga ha voce di donna.

Talk con Yamamoto Miki, autrice dei manga Sunny Sunny Ann! e How are you?.

Interviene: Rita Petruccioli.

Ore 21:00

Il suono di Miles Davis.

Omaggio a un gigante del jazz nel centenario della nascita. Talk e live performance con Paolo Fresu e Paolo Parisi.

Conduce: Flavio Massarutto.

Ore 22:30

Gaza in my phone.

Reading musicale di Mazen Kerbaj, seguito da un talk con l’autore, Elena Mistrello e Gianluca Costantini.

Conduce: Lorenzo Palloni. In collaborazione con La Revue.

Lunedì 1 giugno

Biblioteca Classense

Ore 11:00

Gaza attraverso lo schermo.

Inaugurazione della mostra di Mazen Kerbaj. Con un intervento del Gruppo Emergency di Ravenna sulla missione a Gaza.

MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna

Ore 18:00

Fuori dalle gabbie.

Talk con ZUZU e Simone Montuschi, presidente di Essere Animali. Conduce: Massimo Colella. In collaborazione con La Revue.

Ore 19.00

Una domenica particolare.

Talk con Olivier Schrauwen in occasione dell’uscita del graphic novel Domenica.

Interviene: Giorgio Vasta.

Ore 21.00

Rebetiko, la musica ribelle.

Talk con Vinicio Capossela e David Prudhomme, autore dei graphic novel Rebetiko e Rebetissa.

Conduce: Luca Valtorta.

Ore 22:30

DJ set di Mazen Kerbaj.

Martedì 2 giugno

Musei Byron e del Risorgimento§

Ore 11.00

Lord Byron in mostra.

Esposizione di tavole a fumetti realizzate dagli allievi partecipanti alla Coconino Spring School. Intervengono: Mirella Falconi Mazzotti, Pietro Scarnera, Giovanni Ferrara e Ilaria Bonaccorsi.

In collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.