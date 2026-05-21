Il programma degli eventi al Coconino Fest 2026 di Ravenna

Comunicato stampa
Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 torna a Ravenna Coconino Fest, il festival del fumetto d’autore promosso dalla casa editrice Coconino Press insieme a Comune di Ravenna e MAR Museo d’Arte della Città.
Con il titolo collettivo Rebels si inaugurano sabato 30 maggio le mostre di autori internazionali come David Prudhomme, Olivier Schrauwen, la giapponese Yamamoto Miki e altri ancora.
Tra gli ospiti ci saranno anche Vinicio Capossela e Paolo Fresu: l’arte del fumetto incontra la grande musica.
Pubblichiamo di seguito il programma di talk, incontri e performance giorno per giorno.
Venerdì 29 maggio – Anteprima
Artificerie Almagià, ore 21.00
Storia del nuovo cognome. L’amica geniale a fumetti
Recital teatrale di Fanny & Alexander con Chiara Lagani, Fiorenza Menni e i disegni di Mara Cerri.
A seguire: incontro con Chiara Lagani e Mara Cerri. Conduce Claudia Durastanti.
In collaborazione con Ravenna Festival.
Sabato 30 maggio
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Ore 19:00
Rebels. Inaugurazione delle mostre di David Prudhomme, Olivier Schrauwen, Luz, Miguel Vila e Yamamoto Miki.
Saluti di: Ilaria Bonaccorsi, Roberto Cantagalli e Fabio Sbaraglia.
Ore 21.00
L’arte chiede libertà.
Talk inaugurale conospite a sorpresa. Conduce: Elena Stancanelli, vicepresidente di Italian PEN Roma, osservatorio sulla libertà di espressione.
Ore 22:30
Andrea Pazienza. Non sempre si muore.
Un ricordo a 70 anni dalla nascita, con Mario Natangelo, Marina Comandini Pazienza e Luca Valtorta.
A seguire: Disco Paz DJ set con Elvis Delmar + live painting.
Domenica 31 maggio
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Ore 18.00
Profondo Nordest.
Talk con Miguel Vila sul suo nuovo graphic novel Deflagrazione. Interviene: Paolo Bacilieri.
Ore 19.00
Il manga ha voce di donna.
Talk con Yamamoto Miki, autrice dei manga Sunny Sunny Ann! e How are you?.
Interviene: Rita Petruccioli.
Ore 21:00
Il suono di Miles Davis.
Omaggio a un gigante del jazz nel centenario della nascita. Talk e live performance con Paolo Fresu e Paolo Parisi.
Conduce: Flavio Massarutto.
Ore 22:30
Gaza in my phone.
Reading musicale di Mazen Kerbaj, seguito da un talk con l’autore, Elena Mistrello e Gianluca Costantini.
Conduce: Lorenzo Palloni. In collaborazione con La Revue.
Lunedì 1 giugno
Biblioteca Classense
Ore 11:00
Gaza attraverso lo schermo.
Inaugurazione della mostra di Mazen Kerbaj. Con un intervento del Gruppo Emergency di Ravenna sulla missione a Gaza.
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Ore 18:00
Fuori dalle gabbie.
Talk con ZUZU e Simone Montuschi, presidente di Essere Animali. Conduce: Massimo Colella. In collaborazione con La Revue.
Ore 19.00
Una domenica particolare.
Talk con Olivier Schrauwen in occasione dell’uscita del graphic novel Domenica.
Interviene: Giorgio Vasta.
Ore 21.00
Rebetiko, la musica ribelle.
Talk con Vinicio Capossela e David Prudhomme, autore dei graphic novel Rebetiko e Rebetissa.
Conduce: Luca Valtorta.
Ore 22:30
DJ set di Mazen Kerbaj.
Martedì 2 giugno
Musei Byron e del Risorgimento§
Ore 11.00
Lord Byron in mostra.
Esposizione di tavole a fumetti realizzate dagli allievi partecipanti alla Coconino Spring School. Intervengono: Mirella Falconi Mazzotti, Pietro Scarnera, Giovanni Ferrara e Ilaria Bonaccorsi.
In collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.