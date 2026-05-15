Coconino Press presenta River’s Edge di Okazaki Kioko

Cominicato stampa

Un’immersione oscura e affascinante negli anni ’90 del XX secolo.

Un gruppo di liceali si ritrova coinvolto in una vicenda inquietante: la scoperta di un cadavere lungo il fiume. Tra amori proibiti, violenza, e una ricerca disperata di senso, Okazaki Kyoko dipinge un ritratto crudo e realistico dell’adolescenza, tra amicizia, amore, violenza e la ricerca di un senso in un mondo che sembra privo di risposte.

River’s Edge, classico del manga giapponese, arriva per la prima volta in Italia nella collana Doku di Coconino Press.

Ai margini della città, non lontano dal mare, un campo di verga d’oro ondeggia al vento. Il suo velo di fiori ambrati nasconde segreti sepolti da tempo… vecchie ossa e ricordi dimenticati riposano in silenzio, in attesa di essere dissotterrati. È qui che le vite di sei giovani uomini e donne si intrecciano, sotto cieli fumosi. Mentre i segreti più inconfessabili vengono rivelati, arrivando a guardare la morte a distanza ravvicinata, la loro amicizia viene forgiata per sempre.

La mangaka autrice di opere come Tokyo Girls Bravo ed Helter Skelter esplora in River’s Edge l’amore, la violenza e la perdita dell’innocenza. I suoi personaggi sono complessi e sfaccettati, ognuno con le proprie fragilità e i propri demoni interiori. Attraverso i loro occhi, l’autrice dipinge un quadro vivido e disturbante dell’adolescenza, un periodo della vita caratterizzato da una ricerca spasmodica di identità e da una profonda insicurezza.

River’s Edge

Okazaki Kioko

Traduzione di Paolo La Marca

Coconino Press/Doku, 2026

248 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,90 € – 22,00 € (edizione variant)

ISBN: 9788876188060 – 788876189104 (edizione variant)

L’autrice