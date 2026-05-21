Naomi Ackie: “Clayface piacerà agli amanti dell’horror e dei fumetti”

Intervistata da Empire Magazine, l’attrice Naomi Ackie ha parlato brevemente di Clayface, il film DC Studios in cui interpreta il ruolo di

Caitlyn Corr, sottolineando l’importanza del mix tra l’essere una pellicola tratta da un personaggio dei fumetti e il genere horror.

Il mio amore sarà sempre per i film indipendenti. Amo i film di genere e amo recitare in film di genere. Il fatto che si tratti dell’universo DC con questa influenza indie e questa impronta di genere mi fa sentire parte del mondo a cui appartengo. È stato divertentissimo realizzare questo progetto e la community era incredibile. La cosa che amo del lavoro di genere è che conosci i criteri e il tuo compito è spingerli al limite. Quindi questo mix tra un film horror e un film tratto da un fumetto è interessante. Penso che sia una mossa davvero intelligente da parte della DC, perché attira gli amanti dell’horror e gli amanti dei fumetti. Vedremo cosa succederà.