Naomi Ackie: “Clayface piacerà agli amanti dell’horror e dei fumetti”

21 Maggio 2026
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L'attrice parla del film DC Studios in uscita il prossimo ottobre.
Clayfaceposter

Intervistata da Empire Magazine, l’attrice Naomi Ackie ha parlato brevemente di Clayface, il film DC Studios in cui interpreta il ruolo di
Caitlyn Corr, sottolineando l’importanza del mix tra l’essere una pellicola tratta da un personaggio dei fumetti e il genere horror.

Il mio amore sarà sempre per i film indipendenti. Amo i film di genere e amo recitare in film di genere. Il fatto che si tratti dell’universo DC con questa influenza indie e questa impronta di genere mi fa sentire parte del mondo a cui appartengo. È stato divertentissimo realizzare questo progetto e la community era incredibile. La cosa che amo del lavoro di genere è che conosci i criteri e il tuo compito è spingerli al limite. Quindi questo mix tra un film horror e un film tratto da un fumetto è interessante. Penso che sia una mossa davvero intelligente da parte della DC, perché attira gli amanti dell’horror e gli amanti dei fumetti. Vedremo cosa succederà.

Clayface uscirà nelle sale italiane il prossimo 22 ottobre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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