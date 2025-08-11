Clayface: Max Minghella ufficialmente in trattative

L'attore ufficialmente in trattative per entrare nel cast della pellicola DC Studios.
Deadline riporta che l’attore Max Minghella è ufficialmente in trattative per entrare nel cast di Clayface, l’adattamento DC Studios incentrato sul villain di Batman che sarà diretto da James Watkins e che vedrà protagonista Tom Rhys Harries.

I DC Studios non hanno commentato la notizia. Il nome di Minghella era circolato nei giorni scorsi e secondo indiscrezioni dovrebbe interpretare John, un detective e fidanzato di Caitlin Bates (Naomi Ackie). Il sito sottolinea comunque che al momento nessun accordo è stato chiuso.

