Clayface: Max Minghella ufficialmente in trattative

Deadline riporta che l’attore Max Minghella è ufficialmente in trattative per entrare nel cast di Clayface, l’adattamento DC Studios incentrato sul villain di Batman che sarà diretto da James Watkins e che vedrà protagonista Tom Rhys Harries.

I DC Studios non hanno commentato la notizia. Il nome di Minghella era circolato nei giorni scorsi e secondo indiscrezioni dovrebbe interpretare John, un detective e fidanzato di Caitlin Bates (Naomi Ackie). Il sito sottolinea comunque che al momento nessun accordo è stato chiuso.