Bonelli in libreiria: “UT: l’inizio” e “Lavennder”

Dopo essersi aggiudicato il Premio Gran Guinigi 2017 durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games nella categoria miglior serie, UT nasce dalla mente di Corrado Roi e dalla penna di Paola Barbato, che ha sceneggiato la miniserie del 2016.

Dal 16 novembre arriva in libreria e in fumetteria UT. L’inizio, un nuovo inedito volume che racconta da dove ebbe inizio la saga. Siamo in un mondo futuro in cui l’umanità è scomparsa e quel che resta del pianeta è popolato da nuove specie simili all’uomo ma governate solo da bisogni primordiali. In questo universo di desolazione, dove non esistono quasi i sentimenti e le vecchie strutture sociali e interpersonali sono solo un vago ricordo, si muove UT, una creatura elementare feroce e infantile.

Sempre il 16 novembre, qualche giorno dopo rispetto al calendario previsto, arriverà sugli scaffali Lavennder, la graphic novel scritta, disegnata e colorata da Giacomo Keison Bevilacqua, che ci condurrà in una vacanza paradisiaca, tra le acque cristalline dell’oceano. Gwen ed Aaron si trovano su un’isola perfetta e incontaminata. Dietro a una facciata idilliaca e uno scenario da cartolina, i due giovani intravedono qualcosa di inquietante e misterioso. Qualcosa che si muove tra le fronde, nel fitto della foresta e sembra spiarli. C’è forse qualcun altro insieme a loro, in quel luogo remoto?

UT. L’inizio

Sceneggiatura: Paola Barbato

Disegni: Corrado Roi

Copertina: Corrado Roi

Uscita: 16/11/2017

Tipologia: Cartonato

Formato: 22 x 30 cm, b/n

Pagine: 96

ISBN code: 978-88-6961-220-6

Prezzo: 18 euro

Lavennder

Soggetto: Giacomo Keison Bevilacqua

Sceneggiatura: Giacomo Keison Bevilacqua

Disegni: Giacomo Keison Bevilacqua

Copertina: Giacomo Keison Bevilacqua

Colori: Giacomo Keison Bevilacqua

Uscita: 09/11/2017

Tipologia: Cartonato

Formato: 19 x 26 cm, colore

Pagine: 144

ISBN code: 978-88-6961-216-9

Prezzo: 23 euro