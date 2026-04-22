Anteprima: Squame di Eugenia Erba (Eris Edizioni)

Eris Edizioni annuncia la pubblicazione di Squame, fumetto d’esordio di Eugenia Erba. Progetto vincitore della terza edizione della Borsa di studio Tuono Pettinato, promossa dall’Accademia di Belle Arti di Bologna e dalla Fondazione Tuono Pettinato in collaborazione con Eris.

Squame è una storia corale, feroce e tenerissima, come solo i vent’an ni possono essere. Amanda, Tati, Rami, Leo e Victoria non vivono tutt* sotto lo stesso tetto, ma è come se fossero una famiglia: si scelgono ogni giorno e Si tengono a galla quando sembra impossibile inseguire i propri sogni, come sta succedendo ad Amanda.

Tra spettacoli drag e notti che non finiscono mai, provano a diventare adultə senza smettere di essere se stessə in un mondo che non ha previsto un posto per loro. E forse, l’unico modo per liberarsi dalle delusioni che bruciano sotto la pelle, è proprio cambiare pelle. Come i serpenti fuggiti che strisciano liberi in città scatenando il panico, presagio di un cambiamento inevitabile.

Con un bianco e nero vivo, nervoso e magnetico, Eugenia Erba firma un esordio potentissimo. Un racconto queer, contemporaneo e vero. Una storia di amicizia, identità e trasformazione. Una graphic novel in bianco e nero, con echi del leggendario Love and Rockets dei fratelli Hernandez. Siamo sicurə che Eugenia Erba sarà una delle voci imprescindibili dei prossimi anni.

SOGNI CHE FANNO MALE. SERPENTI IN LIBERTÀ.

CRESCERE SIGNIFICA CAMBIARE PELLE.

Squame

Eugenia Erba

176 pagine – 20,5×29 cm

b/n – brossurato

ISBN 9791282344074 – Anteprima Comicon Napoli

uscita 11 maggio 2026

20,00 €

ACQUISTA

ANTEPRIMA

Eugenia Erba

Eugenia Erba (1998) è una fumettista e illustratrice con base a Bologna. Nel 2022 si affaccia al mondo dell’autoproduzione e insieme ad altr* quattro artist*, fonda il collettivo di fumetto C.RUDE. Con loro pubblica due antologie, varie storie brevi e partecipa a festival underground in tutta Italia. Ha partecipato a vari progetti tra cui: CRASH project (2023), la residenza artistica GEA (2024) da cui è nato il volume Tratti di Uguaglianza a cura di Gianluca Costantini e l’antologia Senza Pace di Coltello Comics (2024). Ha inoltre pubblicato vari fumetti per l’editoriale Finzioni del quotidiano Domani.

Squame è il suo graphic novel d’esordio con cui ha vinto la Borsa di studio Tuono Pettinato della Fondazione Tuono Pettinato e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.