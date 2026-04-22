Clayface: il trailer ufficiale del film DC Studios

Warner Bros. e DC Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Clayface, l’adattamento cinematografico del villain di Batman diretto da James Watkins, con protagonista Tom Rhys Harries. Lo potete vedere di seguito.
Clayface narra la terrificante discesa agli inferi di un promettente attore di Hollywood trasformatosi in un mostro mosso dalla vendetta. Una storia intensa che esplora la perdita di identità e umanità, i devastanti effetti di un amore tossico e il lato oscuro dell’ambizione scientifica.
Interpretato tra gli altri da Max Minghella e Naomi Ackie, il film sarà nelle sale USA il prossimo 23 ottobre.