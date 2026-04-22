Clayface: il trailer ufficiale del film DC Studios

22 Aprile 2026
di
L'orrore e la tragedia di Matt Hagen nel trailer del film sul villain DC Comics.
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Warner Bros. e DC Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Clayface, l’adattamento cinematografico del villain di Batman diretto da James Watkins, con protagonista Tom Rhys Harries. Lo potete vedere di seguito.

Clayface narra la terrificante discesa agli inferi di un promettente attore di Hollywood trasformatosi in un mostro mosso dalla vendetta. Una storia intensa che esplora la perdita di identità e umanità, i devastanti effetti di un amore tossico e il lato oscuro dell’ambizione scientifica.

Interpretato tra gli altri da Max Minghella e Naomi Ackie, il film sarà nelle sale USA il prossimo 23 ottobre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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