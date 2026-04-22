Bao publishing presenta: Tokio Tarareba Girls vol.3

Comunicato Stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Tokyo Tarareba Girls vol. 3 di Akiko Higashimura.



Mentre Rinko è in difficoltà per una scadenza importante a lavoro, incontra un ragazzo che sembra molto preso da lei, nel frattempo Kaori ha ricominciato a vedere di nascosto il suo ex e Koyuki si interroga sul futuro della sua relazione con un uomo spostato… il gruppo di tre amiche è più che mai alle prese con i problemi sentimentali dell’età adulta!

Tarareba è una parola formata da “tara” e “reba”, due suffissi condizionali giapponesi, che possono essere resi in italiano con la forma “e se”: la serie per cui Akiko Higashimura è celebre in Giappone – finalmente in Italia, completa in nove volumi – racconta la vita di tre amiche appena trentenni, tra drammi e risate, che cercano di capire la direzione giusta da prendere per sentirsi realizzate o, addirittura, felici.

Akiko Higashimura

Tokyo Tarareba Girls vol. 3

Numero pagine: 208, bianco e nero, formato 12,6 x 18 cm, Brossurato

Prezzo: 7.9 euro

Uscita: marzi 2026

ISBN: 9791256212095

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L’AUTRICE

Akiko Higashimura è una mangaka originaria della prefettura di Miyazaki, tra le sue opere più celebri si ricordano: Mama wa Tenparist (Mamma è nel panico), Himawari – Kenichi Legend (Girasole: la leggenda di Kenichi) e Tōkyō Tarareba Girls (BAO Publishing, 2025). L’opera autobiografica Disegna! Kakukaku Shikajika, basata sul suo rapporto con il suo maestro, è stato adattato in un film di grande successo nel 2025. Attualmente sta pubblicando Maru Sankaku Shikaku (Cerchio, triangolo e quadrato) sulla rivista Big Comic Original edita da Shōgakukan e Gintarō-san Otanomi Mōsu (Signora Gintarō, chiedo umilmente il suo aiuto!) sulla rivista Cocohana edita da Shūeisha.