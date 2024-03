Bao publishing presenta: Gatti

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Gatti, il fumetto di Williams “Gaudì” Zouzouo con la collaborazione alla sceneggiatura di Emanuele Amato.

Gatti è una storia fresca, dai canoni narrativi difficili da etichettare e che proprio in questo trae la propria forza. I Gatti sono una banda di adolescenti, in un mondo post-apocalittico, in cui in cui la tecnologia è tornata un passo indietro, per cui i ragazzi ritrovano uno spirito comunitario più autentico e un ambiente in cui la natura è più selvaggia.

I quattro amici Chibu, Zeze, Addis e Temi ritrovano per caso un’audiocassetta che contiene un messaggio d’amore e si avventurano in una sorta di caccia al tesoro che metterà in prospettiva le loro esistenze.

L’amicizia, la difficoltà di trovare un proprio posto nel mondo, le incomprensioni con le famiglie, la necessità di riuscire ad ascoltare gli altri e ad ascoltare se stessi in mezzo alla frenesia delle proprie emozioni, la paura di ferire le persone che amiamo – come spesso succede – sono i temi che attraversano questo racconto dolce e sincopato, che come colonna sonora ha le canzoni di Frank Ocean.

Williams “Gaudì” Zouzouo, Emanuele Amato

Gatti

Numero pagine: 184, colore formato 19 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 23,00 euro

Uscita: febbraio2024

ISBN: 978883273970-1

GLI AUTORI

Williams “Gaudì” Zouzouo (2000), è fumettista e illustratore. Nato e cresciuto vicino a Milano da famiglia ivoriana, i suoi affetti più stretti lo chiamano “Gaudì” in lingua bété, ed è diventato il suo nome d’arte. Nel suo immaginario le influenze arrivano dall’animazione, dai manga, dalla musica hip hop e R&B, dalla comunità black, dalla danza. Da sempre appassionato al mondo dell’arte, si forma come autodidatta e appena ventenne si fa notare per i suoi disegni su Twitter arrivando a collaborare con Nickelodeon in qualità di character designer, con Netflix e poi con vari brand di moda come Converse, Footlocker, Etro, Dr Martens. Pubblica nel 2020 una storia breve a fumetti nell’antologia Day Off di Attaccapanni Press e nel 2023 una storia intitolata 4C per Crash Project. Gatti (BAO Publishing, 2024) è il graphic novel di esordio ideato da Williams Zouzouo e scritto insieme a Emanuele Amato. @gaudi2000_ è il suo nome su Tik Tok e su Instagram.

Emanuele Amato è storyteller, brand narrative strategist e concept writer in ambito artistico e aziendale. Autore, scrittore e sceneggiatore per diverse case editrici e gallerie d’arte, nel settore musicale ha lavorato per Asian Fake come Visual Artist Manager e collabora con Sony Music Italy, Believe Music, Thaurus e Peer Music. Co-creatore della capsule collection “Resilienza” per Eastpak e Polaroid.