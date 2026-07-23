Letture in breve #62

In occasione dei venticinque anni dal G8 di Genova, Claudio Calia raccoglie storie scritte durante e dopo l’evento, in particolare quelle realizzate per il ventennale del 2021 apparse su varie pubblicazioni e quelle raccolte nell’antologia Coconino/Supporto Legale Nessun Rimorso. Il libretto di quaranta pagine, pubblicato solo come print-on-demand su Amazon, si muove tra ricordi personali e graphic journalism, fino ad arrivare a un racconto distopico molto intenso. Un percorso che racconta al tempo stesso cosa sia stato il G8 di Genova come evento storico e come evento intimo, e che ripercorre la carriera di Calia stesso, forse uno dei più sottovalutati fumettisti italiani, che qui vediamo usare uno stile sempre più fotografico e minimale. Il lavoro di sintesi dell’autore sta tutto tra la prima e la quarta di copertina: racchiudere gli episodi tra due immagini, quelle degli scontri di piazza e quella dello schianto di un aereo sulle Torri Gemelle e riassume il cambiamento di un’epoca in maniera potente e definitiva.

E il fatto di scegliere di pubblicare queste storie proprio su Amazon ha il gusto del paradosso, che forse racconta ancora meglio la trasformazione di una generazione di attivisti che dopo quel 2001 è stata schiacciata dalle sprangate, dai social e dal capitale, e che ha dovuto reinventarsi come ha potuto: sconfitta forse, ma non uccisa.

Emilio Cirri