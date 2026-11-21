A ormai meno di un mese dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, nuove stime di previsione per il box office americano indicano che la pellicola Marvel Studios starebbe procedendo spedita verso un debutto da 400 milioni nei primi tre giorni di programmazione.
Lo indica BoxOfficeTheory, il quale sottolinea che confrontando il film con titoli analoghi, alcuni dei quali risalenti al periodo prima della pandemia, a quattro settimane dall’uscita emerge una probabilità superiore al 50% che l’incasso nel weekend di debutto negli USA superi la soglia dei 400 milioni di dollari, attestandosi sui 424 milioni. Il sito comunque sottolinea di non escludere la possibilità di un risultato inferiore a tale cifra ma comunque alto, sui 375 milioni.
Il sito prevede che la fase finale della campagna marketing della Disney, prevista dopo il Giorno del Ringraziamento (la settimana prossima, periodo in cui è previsto il final trailer), dovrebbe mantenere un ritmo sostenuto, nonostante sia prevedibile un certo appiattimento della curva di crescita, come accade solitamente alla maggior parte dei film nelle fasi finali della loro programmazione.