L’umanità ha scoperto che l’aldilà esiste ed è fichissimo: il trapasso diventa la nuova frontiera del lifestyle, alla faccia di preoccupazioni, malattie e rotture di scatole.

Su questa premessa Alessandro Ripane costruisce Deadline party, pubblicato nella collana Gatti sciolti di Eris Edizioni. La protagonista è una ragazza taciturna, con un sogno nel cassetto e un lavoro delirante pagato in buoni pasto. Fa la visual per un’azienda che produce necrologi e contenuti celebrativi, mentre intorno a lei si agitano clienti esagitati e una madre capace di fagocitare pensieri e ambizioni.

Fra gli stratosferici e ambiti suicide party, perché la morte deve essere raccontata e monetizzata, Ripane infila una serie di temi tutt’altro che ultraterreni: precarietà, rapporto genitori-figli, ricerca di approvazione, omologazione e incomunicabilità (enfatizzata da un amico che si esprime attraverso emoticon). Il grottesco è usato per raccontare una società nella quale trovare il proprio posto significa adeguarsi al modo in cui gli altri pretendono di vederci e anticipa le ossessioni del più recente lavoro dell’autore Non ho niente da dire.

Il segno è cartoonesco e deformato al punto giusto da rendere credibili i personaggi antropomorfi. Il piccolo formato non impedisce a Ripane di allargare il respiro della pagina, ad esempio all’inizio con un’illustrazione su due tavole al vivo che introduce l’ambientazione futuristica: uno scorcio di città in campo lungo con palazzi disseminati di schermi simili a mega tablet. In Deadline party i grigi e i neri dominanti fanno risaltare il bianco della protagonista e anche la sua caratterizzazione passa dal disegno: in una sequenza sull’autobus bastano folla, posture e frammenti di conversazioni per restituire la sua demoralizzazione; altrove, un asettico sfondo bianco trasforma l’ingresso in sala d’attesa in spaesamento fisico. Rotture della quarta parete e passaggi dinamici fra sequenze completano una narrazione ben ritmata senza lieto fine né morale, se non quella connessa al destino di una cartelletta portadocumenti.

Abbiamo parlato di:

Deadline Party

Alessandro Ripane

Eris Edizioni, 2024

92 pagine, brossurato, bianco e nero – 6,00 €

ISBN: 9791280495556