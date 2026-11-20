In una vita frenetica come quella odierna quasi tutti abbiamo avuto almeno una volta la sensazione di essere bloccati in un loop che ci costringe a ripetere le stesse azioni dal momento in cui ci svegliamo a quello in cui chiudiamo gli occhi. Siamo costantemente alla ricerca di un istante di tranquillità, cerchiamo in ogni modo di conferire importanza al nostro tempo, consapevoli del suo incessante scorrere.

Cosa succederebbe se questo principio basilare su cui si fonda la nostra vita venisse meno? Come cambierebbe la nostra percezione degli eventi e cosa faremmo dei nostri giorni se il tempo non si sviluppasse più in modo lineare, ma circolare o addirittura del tutto casuale? Queste sono le domande dalle quali nasce Assorted Crisis Events, antologia di storie brevi ambientata in un mondo in cui passato, presente e futuro si mischiano tra loro andando a intaccare il vissuto dei vari personaggi.

Il presupposto, solo in apparenza lontano della nostra quotidianità, si rivela perfetto per parlare di temi profondamente attuali. Lo sceneggiatore dell’opera Deniz Camp (vincitore di un altro Eisner Award grazie ad Absolute Martian Manhunter) riesce a trattare le tematiche più disparate, che arrivano a toccare anche la sua vita personale, sfruttando con grande abilità una premessa comune profondamente astratta per realizzare racconti attuali e concreti. All’interno di questo primo volume troviamo storie che spaziano tra la vita degli immigrati di seconda generazione, affrontano il tema dell’accettazione dell’altro e persino quello della depressione, pur mantenendo sempre quella connotazione sci-fi che caratterizza l’opera.

Allo stesso tempo lo sfaldamento dello spazio-tempo diventa una metafora di molteplici aspetti della nostra società: la comunità che ci viene descritta, in particolare nella prima storia, è costantemente in contatto con persone di culture differenti provenienti dal futuro o dal passato e la percezione del tempo è profondamente alterata. Tutti vivono con molte meno certezze rispetto agli anni precedenti la crisi e, soprattutto, in maniera più veloce: l’unica possibilità per ognuno dei protagonisti è quella di trovare un proprio equilibrio nell’instabilità che caratterizza questa ambientazione.

Se tutto ciò vi suona familiare, vi sarà altrettanto chiaro come non serva quasi nessuno sforzo da parte del lettore per immedesimarsi nelle vicende narrate nel volume: grazie alle ambientazioni profondamente familiari e comuni e all’attenta sceneggiatura dello scrittore filippino-statunitense, non serve più di una qualche manciata di pagine per capire quali sono i presupposti del mondo che ci viene presentato – e non potrebbe essere altrimenti – in un fumetto che fa della rapidità uno dei suoi tratti principali.

Questa velocità che permea il volume da capo a fondo è chiaramente visibile anche nell’impostazione delle tavole, realizzate da Eric Zawadzki. Le griglie in cui sono inserite le vignette variano ampiamente tra loro anche all’interno dello stesso capitolo, rendendo ancora più frenetico lo sviluppo della trama. Il disegnatore alterna tavole composte da una gabbia standard e simmetrica a pagine atipiche che rifiutano completamente qualsiasi schema classico. Quest’alternanza raggiunge il culmine nel quinto racconto in cui si assiste ad un costante crescendo: la griglia presente nella prima pagina, e che spesso si ripropone durante la narrazione, predilige uno schema prettamente circolare, ma viene sovvertita del tutto nei momenti salienti. Anche i balloon seguono questo pattern e possono risultare talvolta confusionari. Più in generale, in alcuni tratti la lettura rischia di risultare troppo dispersiva, ma è un rischio quasi del tutto arginato grazie all’abilità degli autori.

Nonostante il disegnatore sia sempre lo stesso ogni storia riesce ad avere una propria identità ben definita attraverso alcune caratteristiche uniche o sfruttate in maniera differente l’una dall’altra. La simmetria, ad esempio, rappresenta un elemento narrativo profondamente diverso se si mettono a confronto il secondo e il terzo racconto. Nella storia intitolata Il mattatoio viene utilizzata nella parte iniziale, dove ogni tavola ha una costruzione speculare, per poi essere rifiutata con il proseguo della vicenda. Nel racconto intitolato Crisi su Tierrah-Due! invece, la simmetria viene mantenuta lungo tutta la narrazione per evidenziare le due facce della stessa medaglia e le similitudini tra i due mondi.

Non è da meno il buon lavoro della colorista Jordie Bellaire, capace di dare un tratto caratteristico all’albo anche da questo punto di vista. Ogni capitolo possiede due o al massimo tre colori di punta che vengono utilizzati per quasi tutte le tavole nei momenti salienti, con l’obiettivo di enfatizzare i protagonisti della scena o di mettere in secondo piano determinati elementi. La scelta della palette di riferimento conferisce un carattere unico al fumetto. Da sottolineare anche il buon lavoro al lettering di Hassan Otsmane-Elhaou.

Al termine della lettura, oltre alla grande curiosità per i numeri successivi, rimane la sensazione che questo fumetto parli direttamente a ognuno di noi. Il team creativo utilizza un presupposto già visto altre volte, ovvero lo sfaldarsi della continuità del tempo, per creare storie riguardanti il quotidiano in modo originale e introspettivo. Le difficoltà che vengono raccontate grazie a questo espediente possono aver toccato chiunque in momenti diversi della propria vita e ciò che rimane, alla fine, è la comprensione che quello che può salvarci dalle crisi, che siano temporali o di altro tipo, è la consapevolezza di non essere soli nelle difficoltà.

Abbiamo parlato di:

Assorted Crisis Events 1

Deniz Camp, Eric Zawadzki, Jordie Bellaire, Hassan Otsmane-Elhaou

Traduzione di Lorenzo Corti

Panini Comics, maggio 2026

208 pagine, cartonato, colori – 28,00 €

ISBN: 9791221945959