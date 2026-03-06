L’importanza di ristampare D’Antonio: l’integrale di “Susanna”

Bellissimo recupero d’epoca da parte di Allagalla, che pubblica in due volumi l’integrale di Susanna, personaggio serializzato tra il 1975 e il 1995 sul settimanale Il Giornalino e creato per testi e disegni da Gino D’Antonio, uno più grandi autori del fumetto italiano, tanto celebrato quanto poco ristampato, fatta eccezione per la sua opera maggiore, la Storia del West.

Susanna è uno dei personaggi più importanti tra quelli nati dalla penna del grande autore milanese, ma dopo la prima pubblicazione sulla rivista delle Edizioni Paoline fino a oggi non era mai più stato riproposto. Il meritorio recupero da parte di Allagalla permette al pubblico di godere di una serie dal brio e dalla freschezza tutt’oggi inalterati, oltre ad essere un’opera perfettamente esemplificativa della maestria di D’Antonio come scrittore e come disegnatore, e tra le più indicate per comprendere tutte le sfaccettature della sua poetica.

Negli anni ’70 – conclusa l’esperienza con l’inglese Fleetway – D’Antonio, pur proseguendo il rapporto con Sergio Bonelli per la Storia del West e Un uomo, un’avventura, iniziò a collaborare anche col settimanale paolino, che dopo la chiusura del Vittorioso riuscì a riunire un gruppo di grandi talenti (De Luca, Caprioli, Micheluzzi, Toppi, Battaglia e molti altri), in forza della libertà creativa concessa e degli ottimi compensi. Il Giornalino aveva dichiarate finalità pedagogiche ed educative, ma allo stesso tempo non metteva briglie agli autori, che potevano esprimersi in libertà e affrontare anche tematiche delicate e adulte (si veda ad esempio la portata innovativa di una serie come Il Commissario Spada).

Susanna si colloca in un momento di transizione nella carriera di D’Antonio, quando le maglie dell’avventura classica – fino ad allora l’autore milanese si era dedicato soprattutto a storie western e di guerra – iniziano a stargli strette e comincia a superarne gli schemi. Nascono così un personaggio femminile centrale (sulla scorta della Belinda Hall della Storia del West, figura emancipata e sorprendentemente in anticipo sui tempi), un’ambientazione contemporanea e moderna che gli permette di affrontare anche temi di stretta attualità, e un taglio ironico e divertito che l’autore confermerà in seguito nella serie western-picaresca Bella & Bronco per Bonelli.

Il primo volume dell’integrale di Susanna offre soprattutto l’occasione di ammirare un Maestro all’opera, di poter cioè studiare l’inconfondibile storytelling di D’Antonio, che in pieno possesso di tutti gli strumenti del mestiere e con grande libertà espressiva riesce a spaziare con disinvoltura tra i generi più diversi, dall’avventura esotica al poliziesco metropolitano, da storie intimiste e “impegnate” ad altre più leggere e scanzonate, in cui vengono garbatamente presi in giro i cliché della fiction avventurosa, mantenendo sempre un controllo totale del timone della narrazione. A margine delle vicende in cui catapulta la sua protagonista, D’Antonio inserisce delle pillole di senso civico, affrontando temi delicati come la lotta alla droga – nell’episodio forse più bello e sentito del volume, La giungla della città –, il terrorismo, un ecologismo ante litteram, la contestazione, la massificazione dei costumi. Non male, per una serie pubblicata su un giornalino cattolico distribuito soprattutto nelle chiese.

Ai disegni, oltre allo stesso D’Antonio, troviamo due suoi fidati collaboratori come Ferdinando Tacconi e Renato Polese. A Tacconi viene ovviamente affidata un’avventura aviatoria, dove il disegnatore milanese può spaziare tra velivoli d’epoca ed evoluzioni aeree, mentre a Polese le due avventure più “leggere” e divertenti, dove l’artista romano può fare sfoggio della sua grande capacità comica e farsesca.

L’edizione Allagalla è filologicamente impeccabile e pubblica gli episodi in rigoroso ordine cronologico, con le indicazioni dei numeri della rivista nei quali sono apparsi la prima volta. È opinabile solo la decisione di rimuovere le testatine delle diverse puntate, al cui posto è rimasto uno spazio bianco. Le scansioni, stante la difficoltà di reperire le tavole originali, sono state fatte direttamente dalle pagine della rivista, il che talvolta penalizza un po’ la resa di stampa, soprattutto per quanto riguarda i colori.

Abbiamo parlato di:

Susanna – L’integrale vol. 1

Gino D’Antonio, Ferdinando Tacconi, Renato Polese

Allagalla, novembre 2025

316 pagine, cartonato, colori – 40 €

ISBN: 9788896457887