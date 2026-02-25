Savana selvaggia: Steve Damon di Nizzi & Marinelli

Allagalla prosegue la catalogazione della sterminata produzione fumettistica di Claudio Nizzi con il secondo e conclusivo volume dedicato alla ristampa delle avventure di Steve Damon, inizialmente pubblicate su Il Giornalino negli anni ’70, in contemporanea ad altri personaggi più noti dello sceneggiatore di Fiumalbo come Larry Yuma e Capitan Erik.

L’ambientazione nei grandi parchi africani consente un interessante raffronto con un’altra serie dal contesto analogo scritta da Nizzi, Safari, pubblicata su Il Vittorioso nei primi anni ’60 e recentemente ristampata sempre da Allagalla: mentre il protagonista di quella serie era un cacciatore professionista, dedito alla caccia grossa, in adesione alla mutata sensibilità ecologica ed ambientalista Steve Damon è invece il direttore di un parco nazionale, impegnato a censire gli animali presenti nella riserva e a combattere contro i bracconieri.

Per il resto le dinamiche delle due serie si assomigliano: si tratta di brevi storie prettamente avventurose, in cui Nizzi utilizza abilmente tutti i cliché della narrativa esotica per ragazzi sul Continente Nero, senza tralasciare però di inserire a margine aspetti documentari e rimandi all’attualità del tempo (come il regno del terrore instaurato da Idi Amin in Uganda o le tensioni interetniche nel Kenya post-indipendenza).

Purtroppo il ridotto numero di pagine a disposizione – in quel periodo Il Giornalino aveva deciso di sospendere le storie suddivise su più numeri della rivista e di presentare solo episodi autoconclusivi – non sempre consente a Nizzi di strutturare a sufficienza il plot avventuroso. Nonostante questo ogni tanto riesce a costruire dei piccoli gioielli, come il racconto Sauvage il francese.

La serie è disegnata interamente da Silvano Marinelli, un artista oggi quasi sconosciuto, anche perché scomparso in giovane età, che in carriera ha praticamente realizzato solo questo personaggio. I suoi disegni evidenziano un indubbio talento, ma la loro qualità è altalenante, oltre ad essere penalizzati dalla resa di stampa che talvolta rende i colori un po’ impastati, e varia sensibilmente da un episodio all’altro, risultando più carente soprattutto negli ultimi, segno di un impegno discontinuo o forse dell’affaticamento dovuto alla malattia.

In ultima, citiamo le due splendide copertine de Il Giornalino dedicate a Steve Damon – riportate all’interno del volume – realizzate da Rino Albertarelli e Gino D’Antonio – ennesima conferma che al settimanale delle Edizioni Paoline negli anni ’70 collaboravano davvero i migliori autori italiani.

Abbiamo parlato di:

Steve Damon. Nuove avventure nella Savana

Claudio Nizzi, Silvano Marinelli

Allagalla, novembre 2025

188 pagine, cartonato, colori – 32 €

ISBN: 9788896457856