V/BE: nuove vibrazioni RAI per adolescenti e famiglie

I canali RAI dedicati ai più piccoli stanno per subire qualche cambiamento, soprattutto per l’avvento di Rai V/be, nuovo canale ma anche progetto transmediale che guarda alla rete. Per raccontarcelo abbiamo incontrato Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids in occasione di Lucca Comics & Games 2026.

Roberto Genovesi, benvenuto su Lo Spazio Bianco.

Il palinsesto e i canali Rai dedicati ai più giovani stanno per vivere una trasformazione: può raccontarci cos’è V/be?

V/be è una nuova idea di prodotto per le nuove generazioni. È un brand, non solo un canale. È un insieme di piattaforme che dialogano tra loro, dai social alla piattaforma RaiPlay, da YouTube al canale lineare, il canale 42. E come potrebbe dire Douglas Adams nella Guida galattica per gli autostoppisti, il 42 è la risposta a tutte le domande, il che per noi è già un’ottima partenza.

Cominceremo da gennaio 2027 con una serie di contenuti che difficilmente si sono visti prima sulla cosiddetta TV per giovani. Non li chiamo più ragazzi perché noi avremo Rai YoYo che continuerà a presidiare il target dagli 8 ai 10 anni e che sarà solo su RaiPlay.

Invece partiremo da lì, dai 10 anni per salire a un core target sui 12-14 anni, con l’intenzione di guardare anche oltre i 14 anni e con un occhio alle famiglie. Questa sarà la chiave che ci consentirà di portare su V/be anche gli anime e dei live action di genere: fantascienza, fantasy, horror, romance.

Stiamo già mettendo in produzione, tre importanti serie dal vivo: Enigmata, un mistery ambientato nell’antica Roma; Lacrime e Popcorn, un romance tratto da un famoso romanzo pubblicato da Mondatori qualche anno fa e una dedicata alle Fourteen, un gruppo di K-pop made in Italy formato da quattro ragazze di 14 anni che ha debuttato qui a Lucca Comics & Games. E stiamo sviluppando altri progetti.

Lei prima ha parlato di sinergia tra social e canale. Come pensate di fare funzionare questo dialogo tra i diversi media?

I prodotti saranno costruiti su diversi formati. Quindi non avremo più solo la serie che poi andiamo a pubblicizzare sui social o su YouTube, ma avremo un prodotto realizzato contemporaneamente con un formato da pochi secondi o pochi minuti per i social, un formato più ampio per RaiPlay, un formato di assaggio su YouTube – perché V/be avrà il suo canale YouTube dedicato – e poi alla fine l’atterraggio sul lineare. Questo darà vita a un contenuto che per poter essere vissuto in maniera completa dovrà essere fruito su tutte queste piattaforme.

Ha parlato soprattutto di produzioni italiane: quale sarà la percentuale di produzioni originali e quale invece quella delle acquisizioni dall’estero?

Si tratterà sicuramente di un percorso che punta all’ampliamento: se vogliamo davvero fare una fotografia di cosa sia V/be la dovremmo fare tra un anno, dopo che avremo avuto un assestamento di contenuti e di palinsesto. Avremo sicuramente tanta produzione italiana, anche perché oggi ci sono degli obblighi di produzione in merito al campo dell’animazione. Su questo fronte stiamo spiegando alle aziende italiane che devono puntare a un target più alto, ad esempio. Tra le altre cose cominceremo a produrre anche lungometraggi di animazione, anzi lo stiamo già facendo. Quindi il nostro obiettivo sarà di avere un 65% produzione originale e un 45% acquisto. Dove per acquisto intendiamo di prodotti prevalentemente europei, ma anche statunitensi e giapponesi.

Anime, k-pop… mi sembra ci sia un certo sguardo verso l’Oriente. Come guardate a questo tipo di prodotti?

Quando hai il direttore di un progetto che viene dal mondo dei fumetti, dei cartoni animati e dei videogiochi e che quindi è innamorato dei manga e degli anime, è innamorato di Resident Evil, è innamorato di certi gruppi musicali, è difficile vada diversamente. Insomma, sostanzialmente devo confessare che mi pagano per fare le cose che mi piacciono e quindi porto all’interno di questo nuovo progetto tutto quello che penso possa piacere anche a me e faccio delle scelte che sono, diciamo, guidate dal Roberto che ero fino a qualche anno fa.

Quindi esattamente che cosa succederà al resto dei canali dedicati al pubblico più giovane come Rai Gulp? Verranno sostituiti o affiancati?

I materiali di Rai Gulp convergono sulla piattaforma di RaiPlay. Anche i materiali di V/be saranno disponibili su quella piattaforma, ma nel loro caso, come quelli di YoYo saranno disponibili sia sul lineare che online.

Avete un piano un lancio di qualche tipo, un’idea di arrivare a gennaio 2027 con qualche evento, qualcosa?

Stiamo immaginando un evento importante a dicembre e poi ovviamente abbiamo intenzione di essere presenti nei grandi eventi Rai dei primi mesi dell’anno, in modo da poter raccontare quello che sta succedendo nei confronti di un target che noi finora non avevamo mai attenzionato, gli adolescenti ma anche i nerd, a dire la verità. E nerd lo intendo nell’accezione più positiva del termine, perché io stesso mi considero tale, quindi quando mi appellano così lo prendo come un complimento.

Sicuramente oggi, proprio pensando a questo vostro nuovo target, la rete rappresenta il vostro maggior competitor.

Ma per noi la rete diventa un alleato, non più un concorrente, perché come dicevo, i prodotti vengono pensati e realizzati anche attraverso linguaggi fruibili lì. Noi immaginiamo un percorso circolare in cui lo spettatore, il fruitore appassionato possa trovare V/be, le vibrazioni Rai, ovunque.

Visto che parliamo di transmedialità e siamo a Lucca Comics, le chiedo se per caso c’è l’intenzione anche di andare anche oltre lo schermo, magari con trasposizioni anche in forma di fumetto o altri tipi di prodotti collegati a questi progetti.

Sicuramente ci saranno eventi legati al nuovo brand, oltre a eventuale gadgettistica. Poi evidentemente dipende dai contatti e dagli accordi che costruiremo con le case di produzione, ma noi possiamo sicuramente immaginare prodotti targati V/be che escano dallo schermo se avremo una grossa accoglienza di pubblico. Ai tempi delle grandi trasmissioni Rai, c’era Mike Bongiorno che faceva Rischiatutto e usciva il gioco da tavolo, quindi potrebbero esserci giochi, videogiochi, fumetti, perché no?

Sicuramente un tema interessante è la vostra intenzione di produrre nuovi lungometraggi animati: sappiamo che in Italia l’animazione ha sempre avuto grosse difficoltà, soprattutto per questo tipo di produzione. Qual è la forma con cui pensate di muovervi in questa direzione?

Stiamo chiedendo ad alcune aziende particolarmente importanti la realizzazione dei primi lungometraggi che manderemo in onda e che speriamo anche di portare al cinema, con eventi speciali come quelli che si fanno ormai per i titoli giapponesi. Abbiamo chiesto ad esempio a MAD Entertainment di realizzare un film sul Natale. La nostra intenzione inoltre è quella non solo di rivolgerci a grandi registi, ma anche ai giovani professionisti, perché una cosa importante del modo di lavorare di V/be è che non abbiamo intenzione di limitarci ad accettare proposte che ci arrivano, ma di commissionare progetti e contenuti. Se c’è una storia che funziona, seguendo l’esperienza che ho maturato con le case di produzione che conosco, incarico quella casa di produzione di realizzare quel prodotto, o addirittura posso prendere un grande artista con un’idea importante e portarlo alla casa di produzione. Non è più necessario che ci sia una proposta strutturata della casa di produzione: noi possiamo veicolare anche le grandi idee dei giovani talenti.

Faccio solo un esempio, abbiamo chiamato Pera Toons e abbiamo chiamato Sio per proporre loro di fare delle serie dalle loro produzioni. Non si snono proposti loro: siamo noi che selezioniamo i talenti in base alle vibrazioni del nuovo canale. La nostra progettazione è cominciata nel 2025 perché ci vuole un anno e mezzo per ogni prodotto e farlo bene.

In questa ottica quando considerate di essere in pieno sviluppo con questo tipo di produzioni?

I primi tre-quattro mesi saranno di assestamento, poi cominceranno a partire tutte le serie importanti e diminuiranno sempre di più le cose di magazzino e il canale e tutto il brand sarà pervaso esclusivamente dalle nuove cose che sono state scelte e prodotte da noi.

Qual è l’aspettativa che avete rispetto alla risposta del pubblico?

Noi abbiamo intenzione di parlare sia ai preadolescenti che agli adolescenti, ma anche ai fratelli e alle sorelle più grandi. Il nostro target, fondamentalmente, è proprio quello di Lucca Comics, che comprende bambini, ragazzi e famiglie, con i genitori, ma anche i nonni che sono cresciuti con UFO e Spazio 1999, che ad esempio noi riproporremo nell’area vintage, in modo che i più anziani possano raccontare ai loro figli cosa guardavano in televisione e con che cosa sono cresciuti. Ma ci saranno anche gli anime classici, che sono stati la base della formazione delle nostre generazioni, e saranno rigorosamente senza censure. Ero il primo ad arrabbiarmi quando vedevo i cartoni animati censurati, quindi ora che posso guidare io le danze, faccio quello che penso sia più corretto.

Roberto Genovesi, grazie.

Intervista realizzata dal vivo a Lucca Comics & Games sabato 31 ottobre 2026.

Si ringrazia Marco Giannatiempo per il supporto.

ROBERTO GENOVESI

Roberto Genovesi è il direttore di Rai Kids. È stato il direttore di Rai Libri e il direttore artistico di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione crossmediale della Rai. Scrittore e giornalista ha realizzato numerose graphic novel in collaborazione con Sergio Toppi, tra cui le biografie a fumetti di Federico di Svevia, Carlo Magno, Archimede di Siracusa e Gengis Khan. È autore di romanzi che mescolano storia e fantastico come le saghe della Legione Perduta e della Legione Occulta ed è stato il primo titolare di cattedra in Videogiochi della storia dell’università italiana.