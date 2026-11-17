Dopo l’annuncio di Robert Pattinson come nuovo James Bond, il futuro dell’attore britannico nel franchise sull’uomo pipistrello non è ancora chiaro.
Secondo quanto riportato da The Wrap, che cita una fonte a conoscenza dell’accordo, la complessa produzione di The Batman – Parte II, che ha visto il regista Steven Soderbergh subentrare a Matt Reeves per problemi di natura familiare di quest’ultimo, avrebbe permesso a Pattinson di svincolarsi dal contratto che lo impegnava per un terzo film sull’eroe di Gotham City.
Il sito, però, non ha ricevuto un commento ufficiale in merito da parte di Skydance, e quindi la questione rimane alquanto fumosa.
Il sito, comunque, sottolinea che qualora l’attore dovesse dividersi tra i due franchise, la cosa risulterebbe piuttosto fattibile in quanto si tratta di produzioni imponenti che richiedono lunghi intervalli tra un film e l’altro.