Comunicato stampa



In– dove sono tutti amanti della pizza – si sono chiesti come si può rimanere in salute mangiandone molta. Così hanno contattato, biologo nutrizionista, personal trainer e content creator, per avere alcune risposte. Da tutto questo è nato Dimagrire con la pizza e altri falsi miti sull’alimentazione, un libro che affianca una parte divulgativa ai fumetti, scritti dae disegnati da

Quattro capitoli, che con il tono divertente e leggero del Doc, percorrono tutte le domande che si pongono quando si parla di nutrizione: dimagrire con? ingrasso perché? farà male?

Accompagnati dalla trasposizione a fumetti dei personaggi che il Doc Walter Antonucci utilizza nei suoi video, Osvaldo, Protein Man e Guruman, a cui si aggiunge Margherito, si entra divertendosi nel mondo dell’alimentazione corretta e sostenibile, per scoprire quali convinzioni più o meno assurde siano miti da sfatare.

Il libro è già disponibile in tutti i canali di vendita e sul sito Gigaciao.com, e sarà presentato in un incontro pubblico domenica 29 novembre 2026 alla Milan Games Week & Cartoomics, dove Antonucci sarà presente tutti i giorni di fiera per incontrare il pubblico e firmare il libro.

Dimagrire con la pizza e altri falsi miti sull’alimentazione

Walter Antonucci

Gigaciao, 2026

320 pagine, brossurato con alette, a colori – 19,00 €

ISBN: 9791257540333