Comunicato stampa
Quattro capitoli, che con il tono divertente e leggero del Doc, percorrono tutte le domande che si pongono quando si parla di nutrizione: dimagrire con? ingrasso perché? farà male?
Accompagnati dalla trasposizione a fumetti dei personaggi che il Doc Walter Antonucci utilizza nei suoi video, Osvaldo, Protein Man e Guruman, a cui si aggiunge Margherito, si entra divertendosi nel mondo dell’alimentazione corretta e sostenibile, per scoprire quali convinzioni più o meno assurde siano miti da sfatare.
Il libro è già disponibile in tutti i canali di vendita e sul sito Gigaciao.com, e sarà presentato in un incontro pubblico domenica 29 novembre 2026 alla Milan Games Week & Cartoomics, dove Antonucci sarà presente tutti i giorni di fiera per incontrare il pubblico e firmare il libro.
Dimagrire con la pizza e altri falsi miti sull’alimentazione
Walter Antonucci
Gigaciao, 2026
320 pagine, brossurato con alette, a colori – 19,00 €
ISBN: 9791257540333