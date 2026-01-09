Weird Book presenta Ghost Game

Comunicato stampa

Ghost Game : il più complesso reality show mai concepito. Scopo del gioco? Riuscire a filmare un vero fantasma.

Il reality è ambientato in un’enorme villa in mezzo ai boschi, un edificio nel quale in passato si sono consumati efferati omicidi. Tra migliaia di aspiranti giocatori vengono selezionati due ragazzi e due ragazze. Ognuno di loro ha a propria disposizione una telecamera, con un’autonomia di ripresa di appena due ore. Non è loro concesso visualizzare le immagini registrate, né sovrainciderle. Ma c’è anche un’altra regola, fondamentale per non essere squalificati: devono assolutamente restare uniti. E il tutto dovrà svolgersi nell’arco di un weekend.

Ben presto, però, lo scetticismo e l’entusiasmo iniziali vengono sostituiti da angoscia e paura. Gli eventi precipitano. Realtà e finzione si sovrappongono, mentre i concorrenti si affannano a seguire gli indizi disseminati per loro lungo il percorso di gioco.

Finché la verità, alla fine di questo folle gioco di morte, si rivela in tutto il suo insostenibile orrore…

Scritto a quattro mani da Luigi Boccia e Nicola Lombardi per i disegni di Vasco Gioachini e con la copertina di Giorgio Finamore, Ghost Game è un fumetto pubblicato da Weird Book.

Ghost Game

Luigi Boccia, Nicola Lombardi, Vasco Gioachini

Weird Book, 2025

120 pagine, brossurato, bianco e nero – 16,90 €

ISBN: 9791281603387