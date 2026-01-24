Weird Book presenta l’artbook “Into the Labyrinth”

Comunicato stampa

Weird Book pubblica l’artbook di Giorgio Finamore In to the Labyrinth.

Questo artbook rappresenta un’immersione totale nel mondo oscuro e affascinante di Finamore, illustratore e grafico, nato a Venezia (1975), creatore di immagini visionarie ed esponente pressoché unico di un genere artistico definito Gotico Postmoderno.

Nelle 280 pagine del libro sono raccolte le sue opere immaginifiche realizzate nell’arco di trent’anni, dagli esordi degli anni Novanta, fino ad oggi; dai primi disegni in bianco e nero, realizzati soprattutto a penna biro, passando per le elaborate illustrazioni a colori in pittura digitale (create anche con l’ausilio della fotografia), fino ad una sezione riguardante una serie di sculture, modellate in argilla su basi di materiali riciclati.

Il libro è arricchito dalla Prefazione di Paolo Di Orazio, e dalla sezione Letters From Outer Space con contributi di scrittori e artisti con i quali Finamore ha collaborato nel corso del tempo: Sergio Stivaletti, Danilo Arona, Luigi Boccia, Nicola Lombardi, Giada Cecchinelli, DustyEye, Alberto Lavoradori, Massimo Perissinotto.

Into the Labyrinth – Postmodern Gothic Artworks 1995 – 2025

Giorgio Finamore

Weird Book, 2025

280 pagine, cartonato, colori e bianco e nero – 39,90 €

ISBN: 9791281603356