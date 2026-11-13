Man of Tomorrow uscirà nei cinema, ma il “final cut” di Gunn è in forse

In una sequela di indiscrezioni e rumors, il più delle volte sintomo di una grande confusione generata da supposizioni e teorie di varie testate, Nexus Point News prova a fare il punto sullo status di Man of Tomorrow, il secondo capitolo cinematografico su Superman diretto da James Gunn, in uscita la prossima estate.

La pellicola uscirà come previsto nelle sale (sarebbe un suicidio finanziario il contrario per una indebitata Skydance), ma il regista potrebbe non avere l’ultima parola sul montaggio finale.

Secondo alcune fonti, diversi cameo originariamente previsti per il film verranno probabilmente eliminati, mentre a breve si terranno delle riprese aggiuntive. Blue Beetle (Xolo Maridueña) e Supergirl (Milly Alcock) sono due dei personaggi che potrebbero non apparire nella versione finale della pellicola, visto che Skydance sarebbe propensa a escludere alcuni personaggi che non rientrano nella nuova direzione del DCU, anziché essere integrati in progetti futuri. Stando alle indiscrezioni, David Corenswet dovrebbe mantenere il ruolo di Superman sotto la nuova gestione, mentre il cast di supporto del film è oggetto di una revisione.

Secondo alcune fonti, Adria Arjona interpreta effettivamente Wonder Woman, ma il suo futuro è ancora tutto da definire. Lo studio potrebbe decidere di confermarla nel ruolo oppure di eliminare completamente le sue scene e procedere con un nuovo casting, dato che il personaggio non è ancora stato ufficializzato. Una decisione in merito non è stata ancora presa.

Anche Batman rappresenterebbe un problema. Una fonte sostiene che Skydance vorrebbe mantenere l’attore Robert Pattinson nel ruolo di Batman, ma la situazione è resa complessa da diversi fattori. Poiché l’universo di Batman creato da Matt Reeves è statoi sviluppato separatamente dal nuovo DC Universe, integrare Pattinson nell’universo principale richiederebbe decisioni di grande portata. Le recenti notizie legata a James Bond, che vedrebbero l’attore avere partecipato alle audizioni per la parte dell’iconico agente segreto, potrebbero complicare ulteriormente le cose: un eventuale impegno nel ruolo di 007 limiterebbe infatti la disponibilità dell’attore per un ipotetico terzo film o per una sua partecipazione agli altri film nel caso di un ingresso del suo Bruce Wayne nell Dc Universe.