Joe Russo: “In Doomsday finalmente un Dottor Destino di cui aver paura”

Intervistato da Empire Magazine, il regista Joe Russo ha sotolineato come la nuova versione dell’iconico villain che vedremo nel film Marvel Studios sia finalmente fedele al personaggio descritto nei fumetti.
Destino è un personaggio gotico. “L’inferno risponde a me”, e non sta scherzando. È un personaggio potentissimo, che padroneggia una magia molto oscura, e non si fa scrupoli a vendere la propria anima pur di ottenere ciò che vuole. È qualcuno di cui aver paura. Questo senso di timore sarà amplificato e radicato in una tragedia.
È un padre vittima di un trauma. Ha perso un figlio – ha detto il regista – Chi ha visto il film lo definisce davvero spaventoso. Fa paura perché lui è profondamente segnato.
Il fratello e co-regista Anthony Russo ha aggiunto inoltre che il pubblico deve aspettarsi un’impronta diversa rispetto all’ultimo grande antagonista degli Avengers.
Destino è molto più guidato dal proprio ego rispetto a Thanos – ha affermato Anthony Thanos credeva di agire per un bene superiore.
Ricordate Michael Douglas alla fine di “Un giorno di ordinaria follia”? – ha sottolineato invece Robert Downey Jr. – “Sono io il cattivo?”. Ecco, ho avuto la stessa illuminazione dopo un paio di giorni dall’inizio delle riprese. Perché tutti gli eroi sono da una parte, e io sono il problema. Mi ci sono immerso completamente ed è stato un periodo davvero magnifico.
Kevin Feige invece risponde a una domanda nata da una surreale teoria, ovvero che la scelta di Robert Downey Jr. per il ruolo potesse significare che Victor Von Doom è, in qualche modo, una variante di Tony Stark.
Steve Rogers è forse una variante di Johnny Storm? La gente si è chiesta: “Doom è solo una variante di un altro personaggio? È un modo sbrigativo per far tornare qualcun altro?”. La risposta è no. Lui è Victor Von Doom.