Joe Russo: “In Doomsday finalmente un Dottor Destino di cui aver paura”

Intervistato da Empire Magazine, il regista Joe Russo ha sotolineato come la nuova versione dell’iconico villain che vedremo nel film Marvel Studios sia finalmente fedele al personaggio descritto nei fumetti.

Destino è un personaggio gotico. “L’inferno risponde a me”, e non sta scherzando. È un personaggio potentissimo, che padroneggia una magia molto oscura, e non si fa scrupoli a vendere la propria anima pur di ottenere ciò che vuole. È qualcuno di cui aver paura. Questo senso di timore sarà amplificato e radicato in una tragedia.

È un padre vittima di un trauma. Ha perso un figlio – ha detto il regista – Chi ha visto il film lo definisce davvero spaventoso. Fa paura perché lui è profondamente segnato.