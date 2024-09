Ti leggerei ovunque: fumetti, biblioteche e istituzioni. Un anno dopo

Comunicato stampa

Domenica 29 settembre 2024, dalle 10:00 alle 11:00

Segue coffee break con inaugurazione della mostra OFF That’s IT

Incontro organizzato dal gruppo di ricerca SnIF – Studying ’n’ Investigating Fumetti in occasione del Treviso Comic Book Festival

A distanza di un anno dalla prima edizione del seminario Ti leggerei ovunque. Fumetti, biblioteche, istituzioni, il Gruppo SnIF torna ad affrontare il tema nona arte in biblioteca, grazie ancora una volta al supporto del Treviso Comic Book Festival.

Nel 2023 i contributi delle relatrici e dei relatori ci hanno offerto l’immagine di un paese dove la presenza del fumetto nelle biblioteche (comunali e non) è indubbia, ma non sempre così facile da tracciare. A fronte di un pubblico sempre più attento e interessato al fumetto, rimangono criticità diffuse – come quelle legate all’acquisizione e alla catalogazione – e un grande divario di risorse e strutture tra Nord e Sud. In un contesto dove la gestione culturale è ogni giorno più difficile, ci interroghiamo con bibliotecariə e addettə ai lavori sulla situazione a un anno da quel primo incontro, con l’intento di rendere costante e regolare il confronto attivo tra le parti.

Moderano: Virginia Tonfoni e Maya Quaianni per il gruppo SnIF; partecipano: Nadia Bordonali, Michele Ginevra (CFAPAZ Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona), Mas Silleni (Sistema Bibliotecario di Milano); organizzato da Virginia Tonfoni, Maya Quaianni e Andrea Tosti per il gruppo SnIF.