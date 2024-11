Green Moon Comics pubblica “Blood and Mud”, la graphic novel di Perillo e Cardoselli

In uscita il 20 novembre per Green Moon Comics il nuovo graphic novel Blood and Mud, realizzato da Francesca Perillo e Stefano Cardoselli che trascina i lettori in una storia gotica e feroce ambientata in un Medioevo oscuro, popolato da uomini, orchi e non-morti.

Il racconto si apre con il suicidio della regina Rose, sconvolta dalla misteriosa fuga della principessa Pybba, promessa sposa del principe di Herald. Intanto, un cavaliere senza nome minaccia il regno di Bendtall con un oscuro ultimatum, mentre il principe Sweyn e la saggia Teia tramano per risvegliare un esercito di non-morti e conquistare il trono. Intrighi e battaglie si intrecciano in una lotta di potere senza esclusione di colpi, conducendo Bendtall verso il caos e la rovina. Chi riuscirà a sopravvivere al vortice di sangue e inganni, e a quale prezzo?

Blood and Mud mescola elementi classici del fantasy, tra spade e valorosi guerrieri, con le atmosfere cupe dell’horror, dando vita a un racconto che sa affascinare per la sua brutalità medievale e le sue sfumature epiche. L’opera riesce a evocare emozioni intense, dall’esaltazione per l’azione al timore per le oscure creature che popolano la storia, accompagnate da sentimenti universali nei quali il lettore può riconoscersi.

I disegni di Blood and Mud colpiscono per la loro forza visiva, con un uso dei colori che intensifica l’emotività della narrazione. Le tavole di grandi dimensioni, quasi fossero dipinti, permettono una lettura fluida e immersiva, arricchendo la potenza narrativa di questo graphic novel unico.

BLOOD AND MUD

di Francesca Perillo e Stefano Cardoselli

in uscita il 20 novembre 2024

PREZZO: 15,00€

COPERTINA SOFT COVER

FORMATO 17×24 cm | QUADRICROMIA | 96 PAGINE

ISBN: 979-12-81563-09-4

GLI AUTORI

Stefano Cardoselli disegnatore e sceneggiatore iper-prolifico, collabora con 2000 AD, Simon and Shuster, Scout Comics, Caliber Comics, Antartic Press e Mad Cave Studios. In Italia pubblica con Lavieri, Cut-Up Publishing e Indipendent Legions con le graphic novel Calcutta Horror, Herbert West-Rianimatore, Tarantino-Artbook e L’Orrore a Red Hook. Nel 2021 disegna la versione cartacea di Io sono leggenda di Richard Matheson. Nel 2015 viene nominato come miglior disegnatore italiano al Treviso Comic Book Festival. Primo italiano a far parte dell’antologia fantasy Tales of Teelguuth, edita da 2000 AD (introduzione di Alan Moore). E cover artist per la biografia a fumetti di Ozzy Osbourne, edito da Storm Front, ed è su Rolling Stone e Time Magazine. Inoltre lavora per il cinema come storyboard artist per il film In viaggio con Adele (2018). Prossimamente sulle pagine della Sergio Bonelli Editore come disegnatore dello speciale “Dylan Dog-Color Fest”, pubblica per Green Moon Comics due volumi: “Nessun Perdono per i vivi”, scritto da Daniele Misischia e Cristiano Ciccotti, pubblicato nel 2021 e due anni dopo “Maelstrom”, nominato al TCBF 2023 come miglior cover.

Francesca Perillo Insegnante di storia dell’arte, Francesca Perillo è sceneggiatrice e colorista. Ha realizzato una locandina per il film horror “A killer and the Dead” per la Tin Sky Films e collabora con lo studio indipendente americano Gloomy Cat Productions in qualità di colorista. Per gli Stati Uniti, dal 2023 lavora per la MadCave Studios (“Love me. A romance Story”, “Long Cold Winter”) e nel 2024 realizza un one shot (“Don’t run with scissor”) per la KeenSpot. Collabora con la casa editrice spagnola Diablo Edicion e con l’ungherese Frike Comics.