Ritorna “Kraken Inferno” di Stefano Cardoselli

Comunicato stampa

«Quando ho rimesso mano a queste tavole, non stavo solo ridisegnando, stavo regolando i conti con una storia che non avevo ancora finito di raccontare davvero.

Certi abissi non ti lasciano andare finché non li guardi fino in fondo». (Stefano Cardoselli)

Cityland Comix annuncia la riedizione di Kraken Inferno di Stefano Cardoselli, in una nuova veste cartonata e con nuove tavole ridisegnate dall’autore. Il volume sarà presentato in anteprima al Comicon di Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026.

La storia è quella di un oceano sull’orlo del collasso, soffocato dal petrolio e dall’avidità della Oil Co., e dei kraken che dagli abissi emergono per difendere ciò che resta del loro regno. A dar loro la caccia è l’Inferno, nave rossa come il sangue che versa, guidata da un uomo che non ha più nulla da perdere, solo la sete di vendetta contro il kraken “Abisso”, colpevole di avergli strappato l’amore e l’anima. In un oceano dove il sangue si mescola al catrame, Cardoselli trasforma quello che potrebbe essere un racconto di mostri e cacciatori in una discesa nell’oscurità umana.

Il volume, che sarà disponibile dall’estate 2026, è arricchito da una prefazione scritta da Silvia D’Amico, attrice nominata ai David di Donatello 2026 per il film Tre Ciotole.

I preordini sono già aperti su citylandcomix.com, con spedizioni a partire dal 29 giugno 2026. Il volume è disponibile anche in formule esclusive con copie autografate, con doodle e con stampe pregiate in edizione limitata.