Stefano Cardoselli firma un poster per il gruppo musicale Linkin Park

Comunicato stampa

I Linkin Park, gruppo musicale statunitense di rock alternativo, hanno commissionato all’artista e fumettista Stefano Cardoselli la realizzazione di una illustrazione per un poster in edizione limitata dedicato alla tappa di Toronto del From Zero World Tour 2025. Limitata a 200 copie, ogni stampa del poster è numerata a mano ed è realizzata su carta pesante da 300 gsm in cotone pressato a freddo, con bordo frastagliato, nel formato cm 60 x 45, acquistabile al seguente link.

Vincitore del Bram Stoker Award, Stefano Cardoselli è un illustratore e sceneggiatore. È il primo italiano a far parte dell’antologia fantasy Tales of Teelguuth pubblicata da 2000AD con un’introduzione di Alan Moore.

È stato nominato due volte come miglior illustratore italiano al Treviso Comic Book Festival. Collabora con Oni Press, Heavy Metal Magazine, Mad Cave Studios, Simon and Shuster e altri editori. In Italia lavora per Sergio Bonelli Editore, Green Moon Comics e Mirage Comics. È stato autore della copertina della biografia a fumetti di Ozzy Osbourne pubblicata da Storm Front e illustratore del gioco Fortnite di Epic Games.