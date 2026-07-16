Spie, reliquie e la rediviva Regina Nera per Dragonero

In Campana di guerra Stefano Vietti, con Diego Bonesso ai disegni, torna a concentrarsi su una delle linee narrative più importanti del nuovo corso Dragonero Scout: l’annunciato ritorno della Regina Nera che si riallaccia in particolare agli eventi di La pietra del drago e Il trono nero.

In scena torna quindi l’elfa doppiogiochista Lyvia che vigila sulla Foresta Senziente. Quando il fiume che la attraversa e la alimenta imputridisce, Ian e Sera vengono inviati dal cancelliere Ausofer a indagare e si immergono in un’avventura costellata di forze oscure, piani segreti e tensioni interne che Vietti sottolinea, come nel caso di un dialogo iniziale fra Dragonero e Lyvia, con testi duri e capaci di esprimere carattere e personalità dei personaggi.

Lo sceneggiatore continua anche il lavoro di reintroduzione e di approfondimento sulla Regina Nera, un’antagonista temibile, complessa e mossa da una sorta di volontà di potenza nietzschiana che fa respirare al lettore la sua fame di conquista e vendetta. Ma al mosaico si aggiungono anche altri tasselli, come le strategie del negromante Oda che, circondato ai suoi reietti, costruiscono nuove fondamenta narrative da sviluppare. A dare il titolo all’albo è invece una sequenza onirica (da tavola 76 a 83) particolarmente riuscita sia per la scrittura sia per i disegni: scandita dai rintocchi di una campana, la scena accompagna il lettore verso un finale ricco di suggestioni per un albo che costruisce tensioni e scenari senza offrire risposte immediate.

Le domande aperte sono numerose, così come le promesse narrative e considerando il lavoro che Vietti ed Enoch svolgono da anni sulla continuity di Dragonero, è facile credere che ogni tassello troverà il proprio posto nel vasto affresco della serie.

Di Diego Bonesso colpiscono le prospettive e la cura delle numerose ambientazioni. Un esempio sono le miniere naniche attraversate da Ian, spazi a volte claustrofobici e a volte immensi, oppure una nuova, labirintica e quasi aliena cittadella oscura degli Elfi Neri.

Funzionano anche i primi piani, sempre espressivi e le battaglie gestite con regie dinamiche e dovizia di dettagli. in altri momenti il disegnatore sceglie una maggiore sintesi, come per gli sfondi di un volo di grifoni fra le tavole 16 e 19, distinti da un cielo bianco con nuvole solo abbozzate.

Abbiamo parlato di:

Dragonero #8 (#158) – Campana di guerra

Stefano Vietti, Diego Bonesso

Sergio Bonelli Editore, luglio 2026

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000460158