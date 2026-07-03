Nathan compie 35 anni fra azione e politica

Una pallottola per Troy segna il traguardo dei trentacinque anni di vita editoriale di Nathan Never e conclude la storia doppia scritta da Michele Medda e disegnata prima da Silvia Corbetta (Il candidato) e ora da Elena Pianta.

Dopo la rivelazione sul candidato governatore riformista Troy Danson, in realtà un robot manovrato dall’organizzazione Black Box per favorire l’elezione della rivale Helen Ray, la missione affidata all’Agenzia Alfa si complica. Nathan, Legs, Sigmund, Branko ed Erika Tanner devono risolvere l’intrigo che si cela dietro la manipolazione elettorale e impedire un attentato che rischia di avere gravi conseguenze.

Medda costruisce una trama investigativa solida e godibile e la sfrutta per affrontare varie tematiche. Emblematico il confronto iniziale tra Nathan e Troy, un dialogo che supera le esigenze narrative e pone una domanda tutt’altro che banale: chi sarebbe davvero più adatto a governare una società complessa e problematica? Esseri umani pieni di contraddizioni o intelligenze artificiali teoricamente prive di interessi personali? Attorno a questo nucleo si sviluppa una riflessione più ampia sul ruolo della politica, sulle promesse elettorali e sulla distanza tra consenso e reale miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Il finale è affidato a una Legs particolarmente riflessiva che non rinuncia però a una vena ironica, mentre nell’ultimissima tavola Medda sembra alludere, non troppo velatamente, a certi ritorni ciclici e a un certo vecchiume della politica contemporanea.

Elena Pianta enfatizza la recitazione dei personaggi con posture, gestualità ed espressioni che sostengono con efficacia i numerosi e corposi dialoghi. Apprezzabile la resa delle mani, spesso utilizzate per rafforzare il linguaggio corporeo dei protagonisti o messe in mostra durante una manicure a tavola 14. Convincente anche la rappresentazione degli ambienti urbani, con scorci cittadini ben costruiti come nella doppia a tavola 65 o nell’inquadratura a volo d’uccello a 79.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #421 – Una pallottola per Troy

Michele Medda, Elena Pianta

Sergio Bonelli Editore, giugno 2026

96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €

ISSN: 977112157300160421