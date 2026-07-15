Man of Tomorrow: Xolo Maridueña ritorna come Blue Beetle nel film DC Studios

Testate quali Deadline hanno avuto conferma, nelle ultime ore, che l’attore Xolo Maridueña tornerà come Blue Beetle in Man of Tomorrow, il sequel su Superman attualmente in lavorazione.
Del personaggio di Blue Beetle, ricordiamo, è in lavorazione una serie animata per HBO Max che vede il coinvolgimento di Maridueña, il quale ha interpretato il ruolo nel 2023 in una pellicola diretta da Angel Manuel Soto facente parte del vecchio DCEU e rivelatasi un flop al botteghino, nonostante la buona accoglienza da parte della critica e del pubblico.