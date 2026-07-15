Man of Tomorrow: Xolo Maridueña ritorna come Blue Beetle nel film DC Studios

15 Luglio 2026
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L'attore riprenderà il personaggio impersonato nel film del 2023.
Bluebeetle

Testate quali Deadline hanno avuto conferma, nelle ultime ore, che l’attore Xolo Maridueña tornerà come Blue Beetle in Man of Tomorrow, il sequel su Superman attualmente in lavorazione.

Del personaggio di Blue Beetle, ricordiamo, è in lavorazione una serie animata per HBO Max che vede il coinvolgimento di Maridueña, il quale ha interpretato il ruolo nel 2023 in una pellicola diretta da Angel Manuel Soto facente parte del vecchio DCEU e rivelatasi un flop al botteghino, nonostante la buona accoglienza da parte della critica e del pubblico.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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