L’Erondár di Dragonero è sotto assedio

Dopo la caduta di Aergyll, gli Abominii si sono riversati ovunque e l’Erondár è un gigantesco scenario di guerra. Si muovono eserciti, si consumano battaglie, si cercano risorse, si stringono alleanze., mentre sul campo agiscono nuovi e vecchi nemici. Un esarca fresco di potere per gli abominii, ad esempio, ma soprattutto Kyrali: la madre delle Regine Nere, decapitata da Ian in passato e ora rigenerata, è pronta a scatenare la sua vendetta e a concretizzare il piano per riconquistarsi un regno.

La sottotrama con protagonista una delle avversarie storiche di Dragonero – innescata in La voce della foresta profonda della stagione Il Ribelle e da allora sviluppata con diversi ganci nella continuity di Mondo Oscuro – diventa cruciale proprio in un momento delicato per l’Erondár, i cui difensori sono ora costretti a fronteggiare due minacce gravissime.

Stefano Vietti intreccia un fantasy dai toni epici con riflessioni sull’attualità, raccontando guerre che possono essere vinte solo con l’unità dei popoli e con la capacità di superare diffidenze e incomprensioni reciproche. La resistenza, armata o strategica, si sviluppa attraverso diverse linee narrative e ambientazioni, con vari interpreti: dal centro di comando sull’isola di Ausofer alla ricerca di Mirva ed Ecuba nell’Accademia dei Luresindi, per arrivare a Ian che incontra alleati insieme all’Elfa Nera e ai re Elfi e Barbari che presidiano il Vallo a nord.

Il tono dell’albo, sia nei disegni sia nei dialoghi, è cupo e solenne, con un finale che lascia presagire una nuova missione suicida con Ian al timone.

La parte più corposa del racconto è disegnata da Fabio Babich, che organizza scontri imponenti con grande pathos, in un’alternanza di primi piani drammatici e campi medi e lunghi che enfatizzano la crudezza dell’azione e l’estensione della guerra. Splendida la tavola 10, con una visuale allargata sulle fortificazioni del Vallo.

Lorenzo Nuti continua a seguire la linea narrativa legata alla discesa negli abissi di Ian e soci, con una sequenza (da tavola 59) sospesa fra flashback e presente, fra ombra e luce, con i bianchi in lotta contro cieli neri e graffiati.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #35 (#148) – Il trono nero

Stefano Vietti, Fabio Babich Lorenzo Nuti

Sergio Bonelli Editore, settembre 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000450148