I supereroi del calcio dell’Ippocampo

Comunicato stampa

L’Ippocampo Edizioni nell’anno del 23° campionato mondiale di calcio – il primo con 48 squadre ammesse alla fase finale e distribuito su tre nazioni ospitanti – pubblica un manuale che associa le azioni e le gesta dei campioni del football con la mitologia dei supereroi.

Pelé, Maradona, Cruijff, Baggio, Messi, Best, Yamal, Pirlo, Ronaldo, Van Basten, Mbappé…

I calciatori illustrati in questo libro dal tratto di Mahamadou Traoré hanno fatto la Storia del calcio, e ognuno ha il suo superpotere. Ma quali traguardi hanno raggiunto o mancato?

Con quale maglia sono esplosi?

Quali episodi hanno segnato la loro carriera?

Nell’anno dei Mondiali di Canada-Messico-USA, un viaggio scandito da sezioni e schede tra dribbling ubriacanti, rovesciate stellari, punizioni telecomandate e parate leggendarie, alla scoperta dei più grandi campioni di ieri, oggi e domani.

Per rivivere con passione e divertimento le gioie e i dolori che da sempre il campo offre ai tifosi di ogni parte del mondo.

Supereroi del calcio

Mahamadou Traoré

Traduzione dal francese di Nicolò Petruzzella

L’Ippocampo Edizioni, 2026

192 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9791256731176