“La pietra del drago”: Dragonero torna nella Foresta Nera.

La pietra del drago, albo scritto da Stefano Vietti e illustrato da Fabio Babich, porta Ian Aranill ad affrontare una missione intrisa di pericoli, azione e colpi di scena. La storia riprende la ricerca della Pietra del Drago – reliquia leggendaria capace di contrastare il potere di alfieri e abominii maggiori – già protagonista dello Speciale Dragonero n. 7 Cuore di Tenebra, nel quale Luca Enoch aveva raccontato una prima, infruttuosa, missione di recupero.

Il secondo tentativo è reso possibile da alcuni cambiamenti che stanno investendo la Foresta Nera e che spingono il cancelliere Ausofer a convocare il romevarlo per metterlo alla guida di una squadra di avventurieri. Fra di loro spicca Lyvia, risoluta elfa a capo di una compagnia di botanici che ricopre un ruolo chiave nella trama e aggiunge complessità alla narrazione. Intorno a lei viene costruito un finale che suggerisce sviluppi su diversi fronti, anche perché La Pietra del Drago riporta in scena gli elfi neri al centro di macchinazioni per ora misteriose.

Con un inizio in action, Vietti cattura immediatamente l’attenzione e stabilisce un ritmo che non rallenta mai confermandosi un maestro nel far crescere, pagina dopo pagina, la tensione. Non solo fra Ian e i nemici di turno ma anche fra orchi ed elfi, chiamati a collaborare ma sempre pronti a battibeccare anche su questioni filosofiche come il rapporto fra uomo e natura.

Babich arricchisce la storia con tavole che colpiscono per la varietà dei dettagli, la ricchezza dei paesaggi, il dinamismo dei protagonisti e l’uso dei campi lunghi, che enfatizzano in particolare i voli sulla Foresta Nera. Di grande impatto la formazione di una tempesta che culmina in una doppia splash a tavole 38 e 39, in cui il cielo squarciato da lingue di fuoco trasmette tutta la potenza della natura e delle forze in gioco.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #26 (#139) – La pietra del drago

Stefano Vietti, Fabio Babich

Sergio Bonelli Editore, dicembre 2024

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977228243000440139