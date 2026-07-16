Ufficiale – Jimmy Tatro sarà Gorilla Grodd nello spin-off su Jimmy Olsen

Deadline ha confermato che l’attore Jimmy Tatro, dato alcuni giorni fa in trattative, è ufficialmente il primo nome a entrare nel cast dello spin-off su Jimmy Olsen che sarà realizzato da HBO Max, nel ruolo del villain Gorilla Grodd.
Il sito aggiunge che, comunque, sebbene il casting prosegua, il network non ha ancora dato il via libera ufficiale alla serie. Lo show viene presentato come una specie di docuserie alla “true crime” con Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) come conduttore, con la prima stagione incentrata sul nemico di Flash.