Ufficiale – Jimmy Tatro sarà Gorilla Grodd nello spin-off su Jimmy Olsen

16 Luglio 2026
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L'attore sarà lo storico nemico di Flash nella serie HBO Max.
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Deadline ha confermato che l’attore Jimmy Tatro, dato alcuni giorni fa in trattative, è ufficialmente il primo nome a entrare nel cast dello spin-off su Jimmy Olsen che sarà realizzato da HBO Max, nel ruolo del villain Gorilla Grodd.

Il sito aggiunge che, comunque, sebbene il casting prosegua, il network non ha ancora dato il via libera ufficiale alla serie. Lo show viene presentato come una specie di docuserie alla “true crime” con Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) come conduttore, con la prima stagione incentrata sul nemico di Flash.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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