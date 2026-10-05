Spider-Man: Brand New Day – Al via il pre-order delle edizioni Home Video

5 Ottobre 2026
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Aperte le prevendite online dell’ultimo capitolo cinematografico dedicato all’Uomo Ragno, reduce da uno straordinario successo mondiale al box office.
Brandnewday zendaya

Aperte le prevendite online delle imperdibili edizioni Home Video di Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, il cinecomic più atteso dell’anno e campione d’incassi ai botteghini di tutto il mondo. Il film sarà disponibile dal 16 dicembre nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, tutti impreziositi da una card da collezione, e in due versioni Steelbook 4K da collezione entrambe contenenti il poster del film. Sempre a partire dal 16 dicembre in arrivo anche un esclusivo cofanetto che racchiude tutti e quattro i film con Tom Holland nei panni dell’amichevole Supereroe di quartiere dell’Universo Cinematografico Marvel, edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K.

Dopo lo straordinario successo di “Spider-Man: No Way Home”, il nuovo film “Spider-Man: Brand New Day” segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e Spider-Man, registrando un nuovo record al box office con un incasso mondiale di 2,478 miliardi di dollari, di cui 38 milioni di euro solo in Italia, portando così il film a conquistare il secondo posto nella classifica dei maggiori incassi cinematografici di sempre, subito dietro Avengers: Endgame. 

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di “Spider-Man: No Way Home”, in questo ultimo film Peter è ormai un giovane adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città – uno Spider-Man a tempo pieno – ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.

Disponibile per il preordine nei principali store online: i vari formati si impreziosiscono di gadget esclusivi solo per chi effettua l’ordine su Film&More.it

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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