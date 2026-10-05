Spider-Man: Brand New Day – Al via il pre-order delle edizioni Home Video

Aperte le prevendite online delle imperdibili edizioni Home Video di Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, il cinecomic più atteso dell’anno e campione d’incassi ai botteghini di tutto il mondo. Il film sarà disponibile dal 16 dicembre nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, tutti impreziositi da una card da collezione, e in due versioni Steelbook 4K da collezione entrambe contenenti il poster del film. Sempre a partire dal 16 dicembre in arrivo anche un esclusivo cofanetto che racchiude tutti e quattro i film con Tom Holland nei panni dell’amichevole Supereroe di quartiere dell’Universo Cinematografico Marvel, edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K.

Dopo lo straordinario successo di “Spider-Man: No Way Home”, il nuovo film “Spider-Man: Brand New Day” segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e Spider-Man, registrando un nuovo record al box office con un incasso mondiale di 2,478 miliardi di dollari, di cui 38 milioni di euro solo in Italia, portando così il film a conquistare il secondo posto nella classifica dei maggiori incassi cinematografici di sempre, subito dietro Avengers: Endgame.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di “Spider-Man: No Way Home”, in questo ultimo film Peter è ormai un giovane adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città – uno Spider-Man a tempo pieno – ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.

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