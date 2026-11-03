Naruto: Partnership tra Lionsgate e Sony per la pellicola live-action

The Hollywood Reporter informa che Lionsgate ha stretto una collaborazione con Sony Pictures per l’adattamento cinematografico di Naruto, che vedrà alla regia Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day).

L’accordo arriva alla conclusione di una gara tra diversi studios, che il sito indica come molto competitiva, e prevede che Sony co-finanzi il film e ne curi la distribuzione internazionale.

Il sito evidenzia che Lionsgate ha ora dato ufficialmente il via libera al progetto, con l’inizio della lavorazione prevista per la primavera del 2027. Lionsgate continuerà a supervisionare lo sviluppo e la realizzazione del film, gestendone la distribuzione sul mercato interno.

Grazie alla loro profonda competenza in fatto di manga e anime e alla loro capacità di distribuzione su scala globale, Sony Pictures rappresenta il partner ideale per Naruto. Siamo entusiasti di unire le forze con Tom Rothman e il suo team per portare questa straordinaria proprietà intellettuale al pubblico di tutto il mondo – ha dichiarato in un comunicato Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group – Condividiamo una grande ambizione per Naruto e l’impegno a trasformarlo in un vero e proprio evento cinematografico globale, che rimanga fedele a ciò che milioni di fan già amano, invitando al contempo molti altri a scoprire gli elementi che lo rendono davvero speciale.

Sono estremamente orgoglioso di Erin Westerman e James Myers per il lavoro svolto nello sviluppo di questo film e per aver coinvolto Destin nel progetto, così come di Helen Lee-Kim per aver assicurato la collaborazione di Sony a livello internazionale. Un sentito ringraziamento va anche ad Ari Arad, Tetsu Fujimura e a tutto il nostro team di produzione per il loro impegno e il loro sostegno.