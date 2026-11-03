Naruto: Partnership tra Lionsgate e Sony per la pellicola live-action

3 Novembre 2026
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Le due major lavoreranno insieme all'atteso film live-action dal regista di Brand New Day.
Naruto

The Hollywood Reporter informa che Lionsgate ha stretto una collaborazione con Sony Pictures per l’adattamento cinematografico di Naruto, che vedrà alla regia Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day).

L’accordo arriva alla conclusione di una gara tra diversi studios, che il sito indica come molto competitiva, e prevede che Sony co-finanzi il film e ne curi la distribuzione internazionale.

Il sito evidenzia che Lionsgate ha ora dato ufficialmente il via libera al progetto, con l’inizio della lavorazione prevista per la primavera del 2027. Lionsgate continuerà a supervisionare lo sviluppo e la realizzazione del film, gestendone la distribuzione sul mercato interno.

Grazie alla loro profonda competenza in fatto di manga e anime e alla loro capacità di distribuzione su scala globale, Sony Pictures rappresenta il partner ideale per Naruto. Siamo entusiasti di unire le forze con Tom Rothman e il suo team per portare questa straordinaria proprietà intellettuale al pubblico di tutto il mondo – ha dichiarato in un comunicato Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group – Condividiamo una grande ambizione per Naruto e l’impegno a trasformarlo in un vero e proprio evento cinematografico globale, che rimanga fedele a ciò che milioni di fan già amano, invitando al contempo molti altri a scoprire gli elementi che lo rendono davvero speciale.

Sono estremamente orgoglioso di Erin Westerman e James Myers per il lavoro svolto nello sviluppo di questo film e per aver coinvolto Destin nel progetto, così come di Helen Lee-Kim per aver assicurato la collaborazione di Sony a livello internazionale. Un sentito ringraziamento va anche ad Ari Arad, Tetsu Fujimura e a tutto il nostro team di produzione per il loro impegno e il loro sostegno.

Lionsgate ha svolto un lavoro magistrale nel realizzare un adattamento di altissimo livello e siamo onorati di essere stati scelti come loro partner – ha dichiarato invece Tom Rothman – Inoltre, quest’estate abbiamo ottenuto un brillante successo proprio insieme a Destin, e siamo felicissimi di tornare ad affidarci alle sue capaci mani.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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