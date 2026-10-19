Sony porta sul grande schermo serie a fumetti D’Orc

19 Ottobre 2026
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La recente serie di Image Comics arriverà sul grande schermo.
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Deadline riporta che la Sony Pictures ha acquistato i diritti cinematografici di D’Orc, serie a fumetti di Brett Bean pubblicata da Image Comics, con il coinvolgimento dello stesso Bean nella realizzazione di un adattamento in live-action la cui trama è al momento tenuta segreta.

La serie a fumetti ha debuttato all’inizio di quest’ anno rivelandosi subito un successo, con il primo numero andato esaurito prima ancora dell’uscita, elemento che ha costretto la Image a dovere ristampare diversi numeri più volte.

Il fumetto narra le vicende di D’Orc, un orfano solitario mezzo nano e mezzo orco coinvolto in una guerra tra luce ed oscurità.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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