Sony porta sul grande schermo serie a fumetti D’Orc

Deadline riporta che la Sony Pictures ha acquistato i diritti cinematografici di D’Orc, serie a fumetti di Brett Bean pubblicata da Image Comics, con il coinvolgimento dello stesso Bean nella realizzazione di un adattamento in live-action la cui trama è al momento tenuta segreta.
La serie a fumetti ha debuttato all’inizio di quest’ anno rivelandosi subito un successo, con il primo numero andato esaurito prima ancora dell’uscita, elemento che ha costretto la Image a dovere ristampare diversi numeri più volte.
Il fumetto narra le vicende di D’Orc, un orfano solitario mezzo nano e mezzo orco coinvolto in una guerra tra luce ed oscurità.