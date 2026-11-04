Un nuovo capitolo della saga di “The Barbarian King”

Comunicato stampa

Prima di tornare alle vicende del Re Barbaro, Leviathan Labs porta i lettori a conoscere meglio suo figlio Khon con The Barbarian King – Il Principe Selvaggio, uno spin-off che amplia l’universo della serie.

Khon è giovane, ha ancora molto da imparare e un rapporto tutt’altro che semplice con suo padre. Il suo percorso è segnato dai primi viaggi, dal desiderio di affermarsi e dall’ambizione di governare Aquilonia con fermezza e giustizia. Ma seguire le orme del Cimmero significa anche confrontarsi con il peso della sua eredità.

Con Il Principe Selvaggio, la saga si apre a una nuova prospettiva: quella di chi cresce all’ombra di una figura leggendaria e deve trovare una strada propria, senza poter ignorare il passato da cui proviene.

Il volume è scritto da Massimo Rosi, con disegni di Francisco Asencio e colori di Amanda Volpe. Un nuovo tassello per i lettori che seguono The Barbarian King e per chi vuole approfondire i personaggi e le vicende che popolano il suo universo narrativo.

Scheda tecnica

Titolo: The Barbarian King – Il Principe Selvaggio

The Barbarian King – Il Principe Selvaggio Editore: Leviathan Labs

Leviathan Labs Sceneggiatura: Massimo Rosi

Massimo Rosi Disegni: Francisco Asencio

Francisco Asencio Colori: Amanda Volpe

Amanda Volpe Formato: brossurato, a colori

brossurato, a colori Pagine: 124

124 Prezzo di copertina: 15,00 €

Disponibile sullo shop ufficiale

Il volume è acquistabile direttamente sul sito di Leviathan Labs. Fino al 20 novembre 2026 è prevista una promozione con il 15% di sconto, al prezzo di 12,75 €.

Link all’acquisto: leviathanlabscomics.com/product/the-barbarian-king-il-principe-selvaggio/

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